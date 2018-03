Rossy Mukendi, Eric Boloko, Thérèse Kapangala, Hussein Ngandu, Serge Kikunda... sont autant de jeunes congolais prometteurs, lâchement tués par des hommes et femmes en uniforme parfaitement identifiés et dont on attend les arrestations puis des jugements exemplaires.

Il est temps que les Forces armées de la République Démocratique du Congo (FARDC) et la Police Nationale congolaise (PNC) prennent conscience que nous sommes fatigués de présenter des condoléances aux familles endeuillées.

Au porte-parole de la PNC qui aime raconter des fables macabres la RTNC, j'aimerais citer ce proverbe kongo: Bafuidi ku nvita, lutangu ko. Kansi Babuta bana bazebi lutangu. En somme et contextualisant: « Si lui a des difficultés à compter les morts par les forces en uniforme, qu'il soit certain que les parents qui perdu leurs enfants eux, savent les compter ». Il faut dès lors, épargner ces fables et simplement cesser de tuer des pacifiques et sans armes. Nous ne sommes pas des animaux et n'êtes pas à la chasse! Il faut, cher officier supérieur, note, et je l'avais dit en Octobre 2017, que les congolais excédés et déterminés. La mort de tous ces jeunes gens aussi, après les élections démocratiques, à une profonde réforme l'Armée, de la Police et des Services de notre pays.

Vu les morts causés par les balles d'hommes en uniforme; vu le des règles d'engagement élémentaire en République; vu l'absence maîtrise du feu en temps de paix; vu l'utilisation des armes létales; vu les voies de faits causées par les troupes uniforme; vu l'implication d'officiers dans des menaces ou tabassages de prêtres; vu la profanation de lieux saints; vu l' d'éthique, de morale et d'humanisme des troupes sur les diffusées; vu les tirs mortels sans sommations, tendus, pour donner mort à des compatriotes mains nues dont l'unique tort est de une vie meilleure et leur droit de choisir leurs dirigeants d'élections pluralistes, transparentes, libres et équitables; vu mutilations de citoyens causées par des hommes en uniforme; vu arrestations arbitraires; vu les violations de domiciles; vu enlèvements de jeunes, membres de mouvements citoyens ou non; vu séquestration des corps des victimes; vu l'usage abusif et des gaz lacrymogènes... Il est impérieux que nous rappelions à tous officiers supérieurs et subalternes, ayant une once de formation,

l'engagement vrai qui doit être le leur pour notre Etat, nos Armées et notre Police, dont il y a lieu de reconnaître que tentatives de réformes ont manifestement échoué suite aux brassage, mixage, incorporation, intégration, mutations successives, redéploiement et dons de grades.

Quels sont vos devoirs républicains pour nos FARDC et notre Police Nationale?

1. Lutter contre la dislocation de notre Etat-Nation et garantir stabilité des institutions démocratiques.

2. Lutter pour la méritocratie: les grades, les formations, affectations, les réaffectations devront se faire à l'avenir avec plan directeur, des références militaires et policières certaines vérifiables.

3. Veiller à la cohésion et à l'adhésion du peuple. Hier les de l'AFDL se sont promenées d'Est en Ouest au Zaïre, uniquement que le Peuple voulait le changement. Il voulait l'alternance.

Aujourd'hui aussi, ce peuple réclame l'alternance politique et droit de s'exprimer pacifiquement. La police et l'armée doivent d'être ce lieu où on déverse la misère de notre société ou celle Etats voisins. Lieu où tous les rebelles de la terre ont droit cité! Que ceux d'entre vous qui ont étudié, consenti à de efforts pour passer des examens fastidieux, restent républicains et comprennent les revendications du peuple pour l'Etat de droit, la démocratie, les droits de l'homme, libertés des citoyens et l'organisation régulière des élections! êtes censé être nos fils, nos filles, nos frères, nos sœurs, et parents les plus valeureux, les plus intelligents, les plus capés, plus vaillants: « Servez donc la nation, selon ses règles. d'autre« . Les Etats voisins, qui ont déversé leurs dans nos rangs doivent se rassurer que leur sécurité sera garantie par des mécanismes de coopération bilatéraux et efficients. Ils devront rappeler leurs nombreux ressortissants détachement, chez eux. C'est un souhait déterminé et UNANIME congolais.

4. Nos Officiers généraux et supérieurs doivent veiller au entraînement et encadrement des troupes car, au vu des trop morts par balles, il apparait que certains officiers des FARDC et la PNC sont sans formations requises et totalement déconnectés de troupe pour encadrer fermement leurs hommes et arriver à préserver vies des manifestants pacifiques! Ces millions de congolais battent le pavée, à travers le pays, se battent également pour mieux-être des Officiers Congolais et celui des Hommes de troupe.

5. L'Armée et la Police ne doivent pas souffrir des défaillants, des commandements multiples. Seuls l'ordre et compétence devraient être les critères pour encadrer nos déployées sur la voie publique, au front ou dans des internationales.

6. L'Armée et la Police devront éradiquer l'affairisme. d'officiers supérieurs sont comme jadis, au vu et au su de subalternes et du gouvernement complice, devenus des hommes d' pour ne pas dire des négociants ou des facilitateurs!

7. L'Armée et la Police doivent lutter contre l'indiscipline.

L'indiscipline est visible partout: notre troupe abandonnée elle-même et découragée déambule dans les rues, se comporte mal les transports en commun, dans nos régions, dans les opérations maintien de la paix ou au front.

8. L'Armée et la Police doivent rétablir l'éméritat. Les valeureux d'entre les officiers, les plus républicains d'entre devront être cités en exemples. Nos jeunes soldats, nos policiers ou officiers n'ont plus de modèles. Les Botheti, Mosala,

Amela, Ipoma, feu Nzanza, feu Ilunga Shamanga, feu Mamadou Ndala, Lucien Bahuma sont voués aux gémonies et aujourd'hui, inutile à Nation qui les a formés et qu'ils aiment ou aimaient viscéralement.

Pendant que sous d'autres cieux on célèbre les Rawlings, les Obasanjo, les Amani Toumani Touré, les Foch, les Montgomery, les Patton...

N'avons-nous pas d'Officiers congolais capables de prendre la de ce qu'est l'INTERET NATIONAL? La vaillance et la fidélité toujours être tournées vers la Nation. Car, les hommes passent; la Nation et les institutions demeurent!

Chers frères en armes, préservez-vous! Préservez vos carrières service de l'Etat et de la Nation.

Aujourd'hui comme demain, et tenant compte de la prééminence des questions sécuritaires ces deux dernières décennies, gouvernants qui sortiront des urnes démocratiques devront discuter arrêter un plan stratégique général de notre Armée, de notre Police de nos Services d'intelligence. Car sans une sécurité et dissuasive, la République Démocratique du Congo n'aura pas la ni la stabilité nécessaires à son développement durable! gouvernement démocratique futur devra avoir un plan directeur sur le recrutement, l'encadrement, le financement, les logistiques ainsi qu'une gestion efficace des ressources humaines.

La période électorale transparente et apaisée que nous doit être l'occasion de confronter nos options fondamentales notre pays. Ceci est vrai s'agissant des domaines militaire,

sécuritaire et policier que je viens d'évoquer mais, en réalité réformes devront concerner l'ensemble des domaines d'activités l'Etat. Oui, « Kabila doit partir ». Mais, il faudra constituer alternative crédible. Une alternative politique capable de l'Etat congolais et la vie de nos concitoyens au-delà d'un de personnel politique. Le défi pour la classe politique est de changer de système!

Nous ne pouvons plus compter sur ces « dirigeants » incapables protéger nos vies et qui tolèrent l'assassinat de tous ces citoyens sans armes. Donnons la parole au peuple congolais à des élections libres, transparentes, justes, démocratiques et dans meilleurs délais. Il faut partir sereinement. Le peuple gagne disait Rossy Mukendi!