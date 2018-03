Togo: Me Zeus Ata Mensah Ajavon rassure - "Je suis en forme"

Il n'a pas encore mon âge. Moi je vais bien, je me porte très bien Dieu merci. Je fais l'audio pour vous rassurer et mettre fin à toutes ses rumeurs une fois pour tout ». Fin de polémique.

« Bonsoir, c'est moi Mensah Ata Zeus Ajavon, je suis bien vivant et il y a plus de peur que de mal ; moi aussi j'ai accueilli cette nouvelle à mon réveil ce matin.

Comme cela ne suffisait pas, l'intéressé, Me Ata Mensah Ajavon rompt le silence pour rassurer l'opinion nationale et internationale à travers l'audio qui circule sur les réseaux Whatsapp en français et en Ewé, la langue locale. La rédaction a pris soin de transcrire fidèlement les propos de l'avocat.

La première réaction vient du pasteur Komi Edoh du Mouvement Martin Luther King (MMLK). Il a dénoncé dans les minutes qui suivent l'annonce en ces termes : « Je viens d'avoir Me Zeus au téléphone à 11h 28 minutes. Il est plus bien portant que jamais. Par conséquent, il n'est pas mort, il est vivant. C'est faux ».

Samedi 3 mars 2018, dans la journée, une information sensible a parcouru les réseaux sociaux. Il s'agit de la mort de l'avocat Me Zeus Mensah Ata Ajavon. Suite à l'annonce de son décès sur les réseaux sociaux, des réactions fusent de partout.

