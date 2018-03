Angola: Le manque d'électricité retarde huit vols à Luanda

ENDE a annoncé vendredi qu'à cause des travaux de maintenance à la sous-station de Viana, la ville de Luanda serait partiellement privée de fourniture de l'énergie électrique, le dimanche, 4 mars de 6 à 13 heures, mais la coupure a été faite plutôt et l'électricité rétablie vers 15 heures.

Ont été affectés deux vols pour l'Afrique du Sud (TAAG et SAA), le même nombre pour Windhoek, un pour Maputo, Harare, et Addis-Abeba, des compagnies aériennes de ces pays, et un vol de la TAAG pour Lisbonne.

Luanda — Huit vols régionaux et un international programmés pour dimanche à l'aéroport international « 4 de fevereiro » ont décollé avec quelques heures de retard à cause du manque d'électricité enregistré à Luanda.

