Burkina Faso: Attentats - Les objectifs du GSIM et les zones d'ombre de l'enquête

Mais pour le moment, aucune information n'a été divulguée sur ce qu'ont pu se dire les trois présidents, la presse nationale et internationale ayant été priée assez énergiquement de quitter les lieux. Les trois hommes devraient s'exprimer plus tard dans la journée à l'aéroport de Ouagadougou.

Le Groupe de soutien à l'islam et aux musulmans est né un an avant l'attaque de vendredi, jour pour jour, le 2 mars 2017, de la fusion des groupes Ansar Dine, dirigé par le Malien Iyad Ag Ghali, al-Mourabitoune de l'Algérien Mokhtar Belmokhtar, et l'Emirat du Sahara, une branche d'al-Qaïda au Maghreb islamique.

Le communiqué explique que « le but de l'attaque était de repousser le régime du Burkina et les autres pays qui se sont alliés dans le G5 Sahel pour combattre à la place de l'armée française ».

Deux hommes, dont la nationalité n'a pas été révélée, ont été arrêtés ce week-end et sont entendus en ce moment par la justice. De nombreuses zones d'ombre demeurent mais la revendication du GSIM, Groupe de soutien à l'islam et aux musulmans, samedi soir, donne des éléments d'information sur cette double attaque.

