Afrique: Déficit infrastructurel - Le continent devra mobiliser 93 milliards de dollars chaque année

«Nous n'avons pas de problèmes parce que ce qui se fait actuellement sont les parties qui prennent beaucoup plus de temps et c'est un travail difficile. Au-delà de cette phase, le fait de poser les rails est beaucoup plus facile», a-t-il dit.

Quid du réseau ferroviaire continental qui n'est que de 80.000 km de rail ? Et, comme si cale ne suffisait pas, la plupart des lignes ferroviaires datent de l'époque coloniale et n'ont pas fait l'objet de renouvellement, a-t-il relevé. Pour Abdou Ndené Sall, il est important que les investisseurs aient confiance aux pays africains.

