Mali: Décoration - 25 agents du ministère de l'Economie et des Finances reçoivent des médailles.

Dans la dynamique enclenchée par le président de la République de reconnaître le mérite des agents publics et privés, le ministre de l'Economie et des Finances, Dr Boubou Cissé, a présidé, lundi 29 janvier 2018, dans la salle de conférence du ministère de l'Economie et des Finances, la cérémonie de décoration de 25 agents relevant du département.

Cette cérémonie s'est déroulée en présence du Général de Brigade, Amadou Sagafourou GUEYE, Grand Chancelier des Ordres nationaux de la République du Mali, des membres du cabinet, des Directeurs et Chefs des services centraux et rattachés du Ministère ainsi que les proches des récipiendaires.

Après avoir décoré les récipiendaires, le ministre de l'Economie et des Finances, les a félicité et encouragé pour cette reconnaissance du mérite de la République en ces termes : « L'évènement qui nous réunit ce matin illustre la reconnaissance du mérite, de la part de la République du Mali envers ses agents ayant mérité de la nation » tout en les invitant à« redoubler d'efforts et de devenir, à travers leurs médailles, des exemples ».

Dix agents ont été décorés de la médaille du Chevalier de l'Ordre National par le ministre et quinze (15) de la Médaille du Mérite National avec Effigie Abeille, par le Grand Chancelier des Ordres nationaux de la République du Mali.

Le porte-parole des récipiendaires, Mr Modibo Kane Keita, après avoir remercié le Président de la République et le Ministère de l'Economie et des Finances « pour l'honneur ainsi rendu, réitérera leur engagement et détermination à servir toujours plus et mieux leur pays ».

Avant de clore la cérémonie, le Dr Boubou Cissé a rappelé le rôle primordial du ministère de l'Economie et des Finances dans l'atteinte des objectifs du Gouvernement et l'exigence que cela implique.

Il a exhorté les autres agents à redoubler d'efforts : « c'est une invitation à plus d'abnégation dans le travail et à plus de sacrifice pour le pays » déclaré-t-il, en tout en leur demandant de suivre l'exemple des récipiendaires.