Mali: Visite du président turc au Mali - Signature d'Accords de coopération

Accompagné de son épouse et d'une forte délégation, Recep Tayyɨp ERDOĞAN a effectué une visite officielle en République du Mali, le 02 mars 2018. Cette visite s'inscrit dans le cadre du renforcement des excellentes relations d'amitié et de fructueuse coopération qui existent les deux pays.

Les deux présidents ont eu des entretiens en tête-à-tête selon le communiqué conjoint publié à l'issue de la visite du président de la Turquie au Mali. Ces entretiens se sont déroulés dans une atmosphère empreinte d'amitié, de fraternité et de compréhension mutuelle indique ce communiqué. Ces échanges ont, indique le communiqué, permis aux deux Parties d'échanger sur leurs relations bilatérales ainsi que sur les questions internationales d'intérêt commun.

Au cours de la visite, les deux parties ont procédé à la signature d'Accords de coopération. Il s'agit selon le communiqué de l'Accord relatif à la Promotion et à la Protection Réciproques des Investissements ;

l'Accord de coopération dans les domaines des Technologies de l'Information et des Archives diplomatiques.

Il s'y ajoute le Mémorandum d'Entente dans les domaines des Hydrocarbures, des Mines et des Minéraux ; l'Accord dans les domaines de la Santé et des Sciences médicales ; l'Accord dans le domaine de l'Education ; l'Accord de coopération dans le domaine des Sports ; l'Accord dans le domaine des services religieux et l'Accord dans le domaine de l'Energie.

Par ailleurs, il ressort que la partie turque s'est félicitée de la participation de la Partie malienne au Forum Economique et des Affaires Turquie-CEDEAO, tenu à Istanbul, les 22 et 23 février 2018 qui a permis le renforcement de la coopération intergouvernementale, la promotion des échanges et du partenariat dans les domaines du commerce et des investissements.

Aussi, la partie malienne s'est félicitée de la participation prochaine de la Turquie comme invitée d'honneur à la première édition du Salon international de l'Industrie du Mali prévue à Bamako, du 19 au 21 avril 2018.

Au-delà de cette coopération économique, la question de sécurité a été abordée sur le plan international. Ainsi, les deux Parties ont réaffirmé leur engagement à lutter contre le terrorisme sous toutes ses formes.Elles ont convenu de coopérer étroitement et prioritairement au triple plan bilatéral, régional et international pour faire face à cette menace.