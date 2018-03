Madagascar: Député Milavonjy - « Un code électoral conforme à la Constitution »

En ce qui concerne les dispositions de l'article 22 du même projet de loi, qui fixe à sept jours la durée de la campagne électorale du second tour, l'élu d'Ambovombe Androy d'indiquer : « Le régime a décidé de ne pas toucher à la Constitution. Par contre, pour que l'article 47 de cette Constitution (« L'élection du président de la République a lieu 30 jours au moins et 60 jours au plus avant l'expiration du mandat du président en exercice ») puisse s'appliquer sans déroger à la loi fondamentale, le gouvernement est obligé de réduire à sept jours la durée de la campagne du second tour. » Bref, pour le député Milavonjy, les trois projets de loi organique soumis au Parlement sont conformes à la Constitution.

Projets de loi dont certaines dispositions suscitent des polémiques dans la classe politique. Le député élu à Ambovombe Androy Milavonjy Philobert soutient que les dispositions de l'article 6 du projet de loi organique relatif à l'élection du président de la République ne sont pas nouvelles. « Figurant dans la liste électorale, ayant rempli ses obligations fiscales et n'ayant jamais été condamné pour crimes ou délits sont des conditions d'éligibilité prévues par l'ancien code électoral. Et je pense qu'il est légitime de les exiger aux candidats. », souligne-t-il.

