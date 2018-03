Madagascar: Un ministre remis à sa place par son chef

Le fait qu'il l'affirme sur une télévision étrangère a provoqué un sentiment d'indignation chez ses concitoyens qui se sont sentis rabaissés. Certains se sont même demandés s'il n'avait pas eu l'aval du chef de l'Etat pour parler comme il l'a fait. Le Premier ministre s'est donc senti obligé de rectifier le tir. La manière dont il l'a fait n'a pas été plus claire mais on ne sait pas si cela aurait dissipé le malaise survenu.

Le Premier ministre présent au ministère des Affaires étrangères avant-hier pour voir l'avancement des travaux de préparation des assises de la coopération internationale des collectivités malgaches et françaises, s'attendait à être questionné par les journalistes sur cet impair commis par son ministre. Il a donc remis à sa place ce dernier en disant qu'il ne s'agit que de l'opinion d'un simple citoyen, et que le gouvernement dont il est membre, ne peut pas décider du calendrier électoral sans la proposition du CENI.

