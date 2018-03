Madagascar: Football - Les Barea nouveaux sont là !

Nicolas Dupuis a arrêté sa liste pour les deux matches des Barea dont celui contre le Togo le 21 mars pour celui contre le Kosovo le 24 mars.

L'équipe qui prendra comme base arrière Amiens à partir du 19 mars comporte des plats réchauffés tels l'inusable Sedera Randriamparany, l'ancien de l'Ajesaia qui joue actuellement pour le compte de la Saint-Pierroise mais aussi Claudio Ramiadamanana qui a fourbe ses armes à l'Académie Ny Antsika avant de partir en France pour enfin atterrir dans un club de DH du nom de Pacy Menilles, un illustre inconnu dans le football français.

Complicité. Deux recrues qui font jaser le monde du football malgache qui n'arrive pas à comprendre pourquoi les locaux ont été oubliés à l'exception de Toby Njakanirina de la CNaPS Sport.

Le groupe reposera en l'absence de Carolus Andriamahitsinoro, sur le talent d'Ima Faneva même s'il n'a pas plus le temps de jeu qu'il avait à Sochaux dans son nouveau club de Havre HC. Mais sa complicité avec Njiva Rakotoharimalala mais aussi avec Bolida Nomenjanahary fera le job dans cette équipe de Nicolas Dupuis composée par des joueurs de seconde zone.

De nouveaux noms sont venus s'ajouter à la liste dont le gardien d'Amiens Melvin Afrien dont la présence éclipse celle de Ando, le gardien de la CNaPS Sport qui monte en puissance et qui de l'avis des techniciens, est aujourd'hui meilleur que Ibrahim Dabo.

Mais Sylvain Razafinirina, l'agent des joueurs, a sans doute ses raisons que la raison ne connaît pas tel point qu'à l'inverse des équipes européennes, on voit dans les rangs des Barea de plus en plus de « vazaha » dont Fabien Boyer de l'US Créteil.

Zotsara ou Anicet. Comme il va falloir choisir au moment d'entrer sur le terrain, ira-t-on jusqu'à contraindre l'excellent Zotsara Randriambololona à rester sur le banc au profit d'un Abel Anicet Andrianantenaina dans une forme incertaine contrairement à « Dada » Albert Rafetraniaina dont la seule faute est de se trouver confronter à une sérieuse concurrence sue le banc niçois.

On notera aussi la situation de Deba Kely de son vrai nom Toavina Rambeloson qui fai le bonheur de l'US Tourcoing mais qui apparemment n'a pas la confiance de Nicolas Dupuis. L'association de ce dernier avec Mamy Gervais Randrianarisoa dans la charnière centrale devait tenir la route pour espérer faire douter les Lions de la Tenga par qui passe notre qualification pour la prochaine Coupe d'Afrique des Nations.

Une fois de plus, tout est question de bon sens et de la forme du moment des joueurs. Et ces deux tests contre la Togo et le Kosovo devraient permettre, on l'espère, de séparer le bon grain de l'ivraie.

En attendant, voici les 21 Barea retenus par Nicolas Dupuis :

. Ibrahima DABO (Gardien de but - FC Gobelins)

. Melvin AFRIEN (Gardien de but - AC Amiens AC)

. Thomas FONTAINE (Défenseur - Clermont Ferrand)

. Jérôme MOMBRIS (Défenseur - Gazelzc FC Ajaccio)

. Pascal RAZAKANANTENAINA (Défenseur - AFA Arras FA)

. Toavina RAMBELOSON (Défenseur - US Tourcoing)

. Fabien BOYER (Défenseur - US Créteil Lusitanos)

. Tobisoa NJAKANIRINA (Défenseur - CnaPS Sport)

. Mamy Gervais RANDRIANARISOA (Défenseur - JS Saint Pierroise)

. Anicet ANDRIANANTENAINA (Milieu - PFK Ludogorets Razgrad)

. Ibrahim AMADA (Milieu - Mouloudia d'Alger)

. Mathieu Sedera Randriamparany (Milieu - JS Saint Pierroise)

. Zotsara RANDRIAMBOLOLONA (Milieu - Royal d'Antwerp Footoball)

. Dimitri CALOIN (Milieu - Stade Olympique Choletais

. Albert Tokinirina RAFETRANIAINA (Milieu - OGC Nice)

. Paulin VOAVY (Attaquant - Misr El Makassa)

. Lalaina Nomenjanahary (Attaquant Paris FC)

. Njiva RAKOTOHARIMALALA (Attaquant - Ratchaburi FC)

. Rinjala RAHERINAVIO (Attaquant - FC Sion)

. Ima Faneva ANDRIATSIMA (Attaquant - Havre Athletic Club)

. Claudio RAMIADAMANANA (Attaquant - Pacy Menilles)