Madagascar: Bianco Toliara - Passation de direction entre Romain Andriamasy et Mamitiana Rajaonarison

Le tribunal de Morombe est passé outre » selon ce témoin présent à la cérémonie de passation « le jugement a donné raison à l'escroc, plutôt qu'à l'enquête du Bianco ». Le cas n'est pas nouveau et le travail du nouveau directeur Rajaonarison est incommensurable et mérite bien la collaboration de tout un chacun pour lutter contre la corruption, suivant son appel.

Quant à l'ancien directeur, Andriamasy Jocelyn, tous les orateurs, qui se sont succédé, reconnaissent l'efficacité et les bons résultats obtenus durant son mandat, restés discrets, selon l'habitude du Bianco. Un témoin se rappelle d'une investigation bien menée par des agents du Bianco du côté de Morombe. Le procès verbal de synthèse du Bianco dénonce, selon son analyse, des abus de fonctions des agents de domaines et Topo avec faux et usage de faux en écriture authentique. «

Le nouveau directeur est conscient de la tâche qui l'attend, mais il ne va pas reculer, ni se dérober « même s'il faut se sacrifier pour la patrie » comme le veut la devise. Toutefois, pour mener à bien sa mission, il demande la participation et la collaboration de tous. Rappelons les formations suivies par Rajaonarison Mamitiana, à l'extérieur de l'île en 2007-2008 à l'ENA de Paris, cycle international « Fighting Corruption puis Administration et Institution.

