Madagascar: Erick Rajaonary - « Le développement du partenariat, la clé de réussite de l'entrepreneuriat »,

Erick Rajaonary a partagé sa réussite dans le domaine de l'entrepreneuriat.

Comment procéder pour réussir dans le monde de l'entrepreneuriat ou comment développer son entreprise avec succès ? Telle est la question qui tourmente les jeunes en général afin de se lancer dans ce domaine.

Face à cette situation, Erick Rajaonary, le PDG de Guanomad, veut partager sa vision et ses expériences à travers son intervention lors d'une journée de rencontre avec plus de trois cent jeunes fianarois. Cet événement s'est déroulé tout récemment au centre culturel et de la jeunesse d'Ambalapaiso, dans la ville de Fianarantsoa, région Haute Matsiatra. En fait, « le développement du système de partenariat constitue la clé de réussite dans le domaine de l'entrepreneuriat », a-t-il évoqué.

Alliances. Mais tout d'abord, « opérer dans une démarche basée sur l'assistanat ne pourrait qu'aggraver la situation actuelle des jeunes diplômés. La question de financement et d'investissement est également indispensable dans le monde de l'entrepreneuriat », a-t-il poursuivi. En outre, cet opérateur économique a soulevé qu'il faut analyser les contraintes que les entrepreneurs font face actuellement. « Et pour bâtir son empire, on a besoin d'une volonté d'agir en établissant des actions durables permettant de générer des revenus propres et non pas d'attendre des aides venues d'ailleurs. Cela peut se faire par le biais du développement d'un système partenariat ou du développement de ses relations professionnelles. En effet, le partenariat est un mode d'organisation qui permet de construire des alliances. Et c'est via ces alliances qu'on peut avoir plus d'opportunités », a enchaîné Erick Rajaonary.

Partage. Rappelons que le PDG de Guanomad a reçu le trophée de l'Africa Awards for Entrepreneurship en 2013, et il a été ensuite le premier malgache lauréat du prix de l'innovation agricole par le Bâtisseur de l'Economie Africaine l'an dernier. Il a ainsi partagé sa réussite afin de servir d'exemple aux jeunes. Par ailleurs, « il faut savoir aider son prochain. Raison de la mise en place de l'association « Ho Maitso ny Tontolo » qui assure la décentralisation de nos actions de RSE. L'objectif vise à partager ce que l'on a avec ses compatriotes, tout en mobilisant les acteurs à être responsables », a-t-il conclu.