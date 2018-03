Madagascar: Attaque à Ambohimalaza - Un père de famille blessé par trois bandits à visage découvert

D'après les témoignages de la victime, ces individus portaient de vêtements de couleur noire et ils étaient tous à visage découvert. Alertée quelques heures plus tard, la gendarmerie s'est déjà rendue sur le lieu pour constater le fait. L'enquête est ouverte. Cette attaque a permis de dire que depuis ces derniers temps, l'insécurité a pris de l'ampleur dans cette commune. La semaine dernière, les informations recueillies auprès de la gendarmerie ont révélé pas moins de trois attaques à mains armées commises dans la localité.

En entendant son chien qui a aboyé dès l'arrivée des assaillants, le père de famille est sorti pour voir ce qui s'est passé. Ainsi, il est tombé sur trois individus armés d'une barre de fer, d'un sabre, et d'un pistolet qui s'apprêtaient à s'introduire dans la maison. N'ayant pas voulu se laisser faire, le propriétaire du lieu a tenté de riposter mais en vain. Les bandits l'ont vite maîtrisé après l'avoir blessé à la tête. Ils ont alors réussi à entrer dans la maison où ils se sont emparés d'une somme de 400 000 ariary, deux téléphones portables et un lecteur DVD avant de prendre la fuite.

