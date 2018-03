Sénégal: Cemile Sancak représentante résidente du FMI - «C'est le temps du partenariat public-privé fort pour continuer la croissance économique solide»

Nous assistons les autorités dans la mise en place d'un régime fiscale des secteurs pétrolier et gazier. A ce sujet, il s'agit de voir comment formuler la taxation pour faire bénéficier, au mieux, le Sénégal des retombées de l'exploitation des ressources issues du pétrole et du gaz.

En outre, vu les importants projets d'infrastructure en cours et en perspective et le niveau important de la demande sociale, il s'avère nécessaire d'améliorer la mobilisation des recettes à travers l'élargissement de l'assiette fiscale.

Dans le même temps, dans nos recommandations, nous demandons d'inclure dans le budget les recettes parafiscales des agences et autres entités publiques. Cela va permettre d'avoir une meilleure maîtrise des recettes et des dépenses auxquelles elles sont affectées.

Oui, dans un monde où les ressources se raréfient, rationnaliser les dépenses ne peut être que bénéfique au pays. Parce que ces mêmes ressources peuvent être utilisées dans d'autres secteurs à forts potentiels et plus inclusifs. C'est à ce titre que la rationalisation des agences revêt une dimension importante.

Ça fait déjà des années que le Fmi et autres partenaires techniques et financiers demandent inlassablement au gouvernement de réduire ses dépenses publiques ?

Les impacts ne sont pas toujours immédiats dans les investissements. Les effets positifs de certains projets sur la croissance et l'inclusion sociale ne sont observés qu'à moyen et long terme.

Donc, si dans le budget, il est prévu une autorisation d'emprunter un certain montant, cela est bien encadré avec un plafond sur le déficit budgétaire global, et plus globalement, sur le besoin de financement global.

Oui, j'ai lu l'article paru dans la presse mentionnant un emprunt de 1500 milliards. En fait, ce qui est important dans un programme, c'est le plafond relatif au déficit budgétaire global, et plus globalement, le plafond en termes de besoin de financement global du secteur public.

N'avez-vous pas eu échos de la sortie du député et économiste sénégalais Mamadou Lamine Diallo qui qualifie la situation actuelle du Sénégal de presque chaotique en ces mots: «La situation actuelle de trésorerie est plus proche de celle de 1992, du plan Sakho-Loum» ?

Bref, il s'agit d'ouvrir pour donner la chance à tout le monde. Par-là, j'entends la concurrence loyale. C'est de cette façon qu'on peut s'assurer d'une bonne gestion des ressources, pour plus d'efficacité et d'efficience dans l'investissement.

Oui, mais il faut nuancer. Nous sommes dans l'universalité des connaissances, des savoirs et des savoir-faire. Le plus important, c'est de trouver des mécanismes offrant un bon cadre d'investissement à même de profiter largement au pays concerné.

S'il y a des entreprises sénégalaises qui peuvent faire le travail dans l'efficacité et l'efficience, c'est une bonne chose. A défaut, on peut faire fait appel au savoir-faire des entreprises étrangères.

