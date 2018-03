Tunisie: C'est maintenant que ça commence !

Ces joueurs, qui savent ce qu'est la pression des résultats et comment gérer les moments difficiles dans une carrière, se sont imposés comme des leaders dans les vestiaires. Et cela explique pourquoi ils sont décisifs sur un terrain, et comment ils réussissent à gérer leurs équipiers jeunes et à court de métier.

La maturité, c'est l'âge d'or d'une carrière. Un bon joueur, qui se conserve en dehors des terrains, qui a atteint 30 ans, commence à peine à exceller. Il a trois ans en moyenne pour rester au summum de son art. Et aujourd'hui, la performance tend à toucher les plus de 30 ans, grâce aux progrès scientifiques dans la préparation athlétique et le suivi médical.

N'oublions pas aussi que tout se passe dans la tête : quand un joueur cède à ces préjugés, il est «terminé» même avant 30 ans. Ces clubs, qui comptent encore sur cette catégorie de joueurs matures, savent bien qu'ils sont gagnants dans l'histoire.

La trentaine en football, c'est un âge doré, c'est la qualité suprême qui a été travaillée et testée pendant des années et après beaucoup de sacrifices, d'échecs et de succès. Ça doit donner des leçons aux dirigeants qui pensent qu'un joueur qui a abordé la trentaine est un joueur qui ne sert plus à rien.

Les meilleurs joueurs au monde et à travers l'histoire sont restés grands à cet âge. Peut-être parfois que quelqu'un qui commence à 18 ans en seniors et qui excelle à 20 ou 21 ans est perçu comme «fini» à 30 ans. Mais les contre-exemples l'infirment. C'est à cet âge que probablement tout commence !