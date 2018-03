Tunisie: Mrad Hamza (Ancien défenseur central du CA) - «Le football n'a plus de limite d'âge!»

Wissem Ben Yahia, Tijani Belaïd et Zouheïr Dhaouadi ont complètement transformé mon club, le CA. Leur apport a été prépondérant ; ils ont su donner le plus escompté.

Ils ont su marier leur métier à celui de Sabeur Khelifa, qui est là depuis longtemps pour faire renaître le Club Africain de ses cendres. Ils sont là pour encadrer les Ghazi Ayadi, Ahmed Khelil, Ali Abdi, Bilel Khefifi, Khalil Aounallah...

Ces apports ont créé un équilibre entre expérience et ambition. Inexorablement, l'osmose produit des résultats flatteurs. Regardez où était le CA en début de saison, et où il se trouve maintenant»

«Quitter la table lorsque l'amour est desservi !»

«Plus généralement, si autant de joueurs d'un âge certain (les Ben Yahia, Belaïd, Dhaouadi, donc, auxquels il faut ajouter Samah Derbali, Karim Awadhi, Amine Chermiti...) continuent de tenir le haut du pavé dans notre football, c'est que le niveau technique général de la compétition a régressé, alors que ces bonhommes ont pu se maintenir à un certain standing.

Il ne peut du reste en être autrement quand on voit les nombreuses trêves, le jeu décousu et les incessants arrêts de jeu dans un match, la violence et le peu de cas que l'on fait du spectacle. Sur l'autel de la logique du résultat, on est prêt à tout sacrifier.

Ces vieux qui se bonifient au fil du temps ont connu des expériences professionnelles plus ou moins réussies à l'étranger, ont observé une hygiène de vie remarquable, ont une existence stable, sont mariés dans leur majorité, car cela est très important dans l'équilibre recherché. Ils peuvent s'imposer comme un catalyseur, un exemple à suivre par les plus jeunes.

Un repère parmi l'effectif. Tenir un tel statut ne dépend, en fait, que du caractère de ces joueurs qui rajeunissent miraculeusement.

Personnellement, j'ai arrêté à l'âge de 27 ans. Cela peut paraître une retraite précoce quand on sait que j'ai joué à mes débuts avec Larbi Touati, Abderrahmane Nasri, Mohamed Salah Jedidi... dans une équipe où je faisais figure de bambin.

Mais j'ai préféré "quitter la table lorsque l'amour était desservi", dixit Charles Aznavour. En effet, une saison plus tôt, on a congédié dans une sorte de purge l'immense Tahar Chaïbi, mais également Salah Chaouaâ, Jalloul Chaouaâ... On les a sortis par la petite porte. J'ai préféré partir de mon propre gré».