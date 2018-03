Tunisie: Khénissi-Jouini - Un duo à consolider

Le staff technique «sang et or» compte bien poursuivre cette formule avec ces deux grands attaquants. En effet, lors de son dernier match éliminatoire en Ligue des Champions face à cette équipe mauritanienne, Ben Yahia a voulu expérimenter cette formule avec le tandem Khénissi-Jouini, lors du dernier quart d'heure de cette rencontre jouée à Radès et elle a bien réussi. Ils ont été complémentaires et bien compétitifs.

A Monastir, l'audace de Ben Yahia a été payante puisque lors des 75 minutes, les défenseurs monastiriens ont passé un après-midi de chien face aux raids de ce duo en or.

La rencontre face à l'USMonastirienne était perçue par l'ensemble comme un défi qu'il fallait surmonter pour reprendre sa marche triomphale vers le titre national.

Ben Yahia a vu juste en refaisant l'expérience de ce tandem face à la vigilante défense monastirienne bien gérée par le géant Hichri. Eh bien, les deux attaquants Khénissi et Jouini ont été bien dangereux et ont mené à bon escient toutes les manœuvres offensives de leur équipe.

Ce duo a eu à son actif les tentatives les plus dangereuses en première mi-temps aux 15', 33' et à la 41', ce fut le but de la victoire.

Reprenant une balle perdue au centre du terrain, Jouini plus clairvoyant que jamais-- a passé la balle en profondeur à Khénissi qui a déjoué la défense de zone des Monastiriens --mal positionnée-- pour marquer l'unique but du match. Avec la formule 4-1-3-2, Ben Yahia a bien vu en titularisant ce duo d'attaque qui passe par une bonne période.

Cette victoire a été fort propice en consolidant encore plus les chances des «Sang et Or» pour remporter leur énième titre national en dépit des menaces de l'ESS et du CA.