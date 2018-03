Tunisie: Abdelhamid Hergal - «La maturité fait la différence»

A l'étranger, Zanetti, Totti, Pelé, Buffon, Del Piero, et l'on en oublie, en sont des exemples illustrateurs. De ce fait, la jeunesse est toujours un atout considérable, mais l'expérience et la maturité sont souvent plus précieuses dans les moments forts d'un match corsé.

Mais parvenir à maintenir une forme de compétiteurs n'est pas chose aisée. Il y a derrière cela beaucoup de travail et de sacrifices. Une hygiène de vie sans faille implique scientifiquement une bonne longévité dans la carrière du footballeur. D'ailleurs, les meilleurs entraîneurs du monde ne regardent jamais l'âge du joueur.

Pour eux, le plein rendement et la forme primpante sont les premiers critères qui déterminent leur choix. Mais quand ce critère est majoré du bonus expérience et maturité, c'est toujours une aubaine.

D'ailleurs, on ne peut pas faire de bonnes équipes si on n'a pas de joueurs matures et chevronnés ayant longuement roulé leur bosse et qui sont rompus aux matches décisifs.

Messi, Ronaldo, Iniesta, Mascherano et tant d'autres sont les grands maîtres et les meneurs qui allument la mèche au sein de leurs équipes. On ne peut jamais être contrarié quant à cette vérité».