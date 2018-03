Tunisie: Sameh Derbali (Latéral droit de l'EST) - «J'ai encore de beaux restes »

Khalil Chammam et moi-même avons entamé tôt nos carrières chez les seniors. Certains pensent sans doute que nous sommes en fin de carrière, car nous avons atteint un âge avancé pour des footballeurs. Or, je n'ai que 31 ans et quand j'avais quitté l'Espérance de Tunis, je n'avais que 27 ans.

Il est temps que les mentalités changent chez nous. Prenons l'exemple de Ronaldo. A 33 ans, le Real Madrid court derrière lui pour qu'il rempile.

Que le public se lasse un peu tôt d'un joueur, à la première déconvenue collective, cela ne se passe que chez nous. Il est temps que le public sportif tunisien apprenne à se montrer patient avec un joueur et à ne pas s'en lasser très vite.

Un joueur, qui se fait rejeter par les supporters après des années de loyaux services, est découragé par l'ingratitude, et est plein d'amertume.

A ce sujet, j'évoquerai un souvenir personnel. Une frange du public m'avait imputé la responsabilité de la lourde défaite concédée devant Al Alhy (3-0) en phase des poules de la Coupe de la Confédération de 2015 alors que, ce jour-là, on m'avait décerné le prix du meilleur joueur du match. Une attitude du public qui m'avait beaucoup affecté.

Ce qu'il faut savoir, c'est que l'Espérance de Tunis avait une équipe d'enfer durant les années 2011, 2012 et 2013. Une génération de joueurs d'exception composée des Youssef Msakni, Majdi Traoui, Khaled Mouelhi, Banana, Affoul, Oussama Darragi et Yanick N'Djeng qui sont partis à FC Sion et revenus par la suite.

Remplacer tout ce beau monde n'était pas chose évidente et l'Espérance avait mis un an et demi avant de se reconstuire.

Pour finir, j'estime avoir encore de beaux restes à 31 ans et que le secret de la longévité d'un footballeur, c'est son hygiène de vie ».