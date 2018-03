Tunisie: Zouheïr Dhaouadi - «Une question de confiance... »

La trentaine pour moi est un début et pas une fin. Il suffit de s'appliquer, d'entretenir sa condition physique et de ne pas douter de ses moyens. C'est la clé pour rester compétitif à 30 ans qui reste pour moi l'âge d'or dans la carrière d'un joueur de haut niveau».

A 30 ans, je me sens mature, capable de lire plus le jeu et d'encadrer mes jeunes coéquipiers. Je crois bien que quand le joueur a confiance en ses moyens et qu'il peut résister au doute affiché par l'entourage, il peut revenir à n'importe quel moment de sa carrière.

J'ai bien réfléchi quand les dirigeants ont clamé mon retour. Le challenge était passionnant. Physiquement, je me porte de mieux en mieux et je reste satisfait de ce que je produis comme qualité de jeu.

