Tunisie: En ordre de marche

C'est à La Marsa, comme à l'accoutumée, dimanche 25 mars à 9h00, que le coup d'envoi de la 10e édition d'une aventure humaine et sportive sera donné pour le plaisir de tous.

Lorsque la volonté et la détermination se doublent d'efficacité, la palette devient forcément plus large. Les organisateurs, et à leur tête, Riadh Ben Zazia, mettent au point un événement de haut niveau.

Le modèle développé accrédite l'idée selon laquelle la performance est, à juste titre, un devoir. Notamment face à tous les obstacles qui surgissent aujourd'hui dans le sport tunisien.

D'autres à leur place auraient pu jeter l'éponge. Mais ils s'étaient promis d'être toujours en haut. Ils y ont cru à fond. Ils ne s'imaginent pas, en effet, en train d'échouer. D'une édition à l'autre, ils sont parvenus à optimiser leurs efforts.

Les moments par lesquels ils sont passés leur ont donné l'envie de se surpasser. Il paraît qu'à un stade d'accomplissement, on se renouvelle, on se régénère. Un bataillon en ordre de marche et un ensemble qui vit aujourd'hui autant d'espoirs que de certitudes.

Deux épreuves traditionnelles sont au programme de cette 10e édition qui se prépare en grande pompe : le semi-marathon, ouvert aux licenciés et non-licenciés ayant l'âge de 18 ans et plus. Et la Marsoise, course de 5 km, à la portée de tous, de 12 à 77 ans...

Deux parcours au départ de La Marsa, l'un, celui du semi, s'articulant autour de Carthage, de Sidi Bou Saïd et de Gammarth; l'autre, plus accessible, se limitant à La Marsa et à Sidi Bou Saïd. Aussi, 2h45 est le temps imparti aux coureurs pour boucler le semi, 1h30 à ceux de la Marsoise.

Le comité d'organisation, nourri de sa passion pour la course à pied, travaille sans désemparer pour tout mettre en place afin de satisfaire une foule friande de running.

Outre une assistance médicale mise à disposition sur le parcours et à l'arrivée, des postes de ravitaillement ponctueront le tracé.

Par ailleurs, des prix seront attribués aux vainqueurs et une coupe sera décernée au premier de chaque catégorie homme et femme.

Tout semble être en ordre de marche pour accueillir un nombre de joggers toujours plus grandissant si on en croit le taux des inscriptions qui enregistrent, à la même période de la précédente édition, 20% de plus ; témoin infaillible que le running a sans doute le vent en poupe.

C'est un grand jour qui saura, comme de coutume, tenir ses promesses. Grand monde est attendu : guest star et organes de presse étrangère feront le déplacement pour couvrir un événement aux dimensions internationales.

Une adresse à saisir pour ne pas rater le coche : www.lesfouleesdumegara.com pour les inscriptions en ligne.