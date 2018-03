Tunisie: Moncef Chargui, ancien défenseur axial du CA - «Dhaouadi m'a subjugué !»

Il est évident que la qualité technique permet de prolonger sa carrière. Car, à un certain âge, le joueur ne va plus pouvoir compter sur la même énergie, ses réserves physiques s'émoussant.

Il doit alors compter davantage sur son expérience, son acquis, son vécu et sur sa lecture du jeu qui sont forcément supérieurs.

Regardez l'exemple du Clubiste Zouhair Dhaouadi. Il m'a tout simplement subjugué. Lorsqu'il était revenu au Club Africain, je me suis demandé ce qu'il était venu faire, s'il pouvait désormais apporter quelque chose....Eh bien, l'autre jour, face à l'Espérance Sportive de Zarzis, je l'ai vu effectuer une course dont seraient incapables les plus jeunes.

Parti de sa propre surface de réparation, il s'était retrouvé, à la fin de l'action, dans l'autre surface en suivant toute l'action pour la conclure.

Eh bien, je dois admettre qu'il m'a surpris. Sous la conduite de l'Italien Marco Simone, Wissem Ben Yahia paraissait errer comme une âme en peine, démoralisé. Regardez ce qu'il réussit maintenant sur le terrain.

On se croirait en face du Ben Yahia d'il y a dix ans, celui du titre du championnat. De plus, il a vite su se mettre au diapason des jeunes Khelil et Ayadi pour composer une ligne médiane complémentaire. On dirait qu'ils appartiennent tous les trois à la même génération, à une même cuvée».

«Des encadreurs et des régulateurs»

«Dans le cas de tous ces vieux chevaux de bataille de retour aux devants de la scène, et qui deviennent fort heureusement de plus en plus nombreux dans notre compétition, ce qui y ajoute indiscutablement du charme, je n'insisterais jamais assez sur le rôle de solides encadreurs et de régulateurs qu'ils assument en faveur de jeunes qui supportent difficilement la pression du public et des médias, et vivent mal les matches à gros enjeux.

La dimension mentale requiert la plus grande importance dans le football moderne. Elle fait gagner les matches les plus difficiles. La différence se fait désormais à ce niveau entre clubs de valeur sensiblement égale. Je crois que c'est là la plus grande valeur ajoutée qui demeure l'apanage de ces «papys de charme».

Dans mon cas, j'ai dû arrêter ma carrière à l'âge de 28 ans pour un différend avec mon entraîneur Amor Dhib. Lorsque j'ai intégré à seulement 18 ans la catégorie seniors, je ne pouvais pas imaginer que je partirais aussi vite. Mais c'est la vie! J'ai pourtant été sollicité par d'autres clubs pour rebondir ailleurs. Toutefois, j'ai rejeté cette perspective».