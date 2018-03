Tunisie: Le secret de la longévité

Et même si certains ne courent pas aussi vite, ils arrivent toujours à apporter une plus-value au jeu de l'équipe, et ce, grâce à leurs longues expériences.

Des joueurs qui renaissent de leurs cendres et qu'à 30 ans, voire un peu plus, sont à l'apogée de leurs carrières.

Des joueurs comme Zouheir Dhaouadi, Ammar Jemal, Wissem Ben Yahia, Sameh Derbali, Tijani Belaïd, Amine Chermiti et Walid Hichri sont en train de vivre une seconde jeunesse alors qu'à un moment, on pensait que leurs carrières se sont achevées.

Après, c'est le talent et les qualités techniques intrinsèques qui différencient un footballeur d'un autre. Sauf que ces derniers temps, les présidents des grands clubs sont de plus en plus réticents. Ils ne recrutent plus à droite et à gauche à coups de millions, préférant faire revenir des anciens.

