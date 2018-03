Tunisie: Le bal des anciens

Kinés, nutritionnistes et préparateurs physiques, ce staff se développe avec le temps mais aussi avec les moyens financiers.

Car quand on ne fait pas partie de l'équipe fanion, tantôt, les jeunes joueurs, faisant partie de l'antichambre, ne disposent pas de structures comparables autour d'eux.

La dimension psychologique

L'autre spécificité est en rapport avec la constance de ces inoxydables. Ce sont des exemples de rigueur. En clair, il n'y a pas de faille dans leur préparation en constante amélioration.

Or, un tel niveau d'exigence et d'entraînement spécifique prend du temps à s'installer. Associé à un mental inébranlable, sorte d'interface du champion, cela conduit à la longévité dans la performance.

Exemple, la ou le joueur apprenti peut être sujet à une crise de confiance suite à une blessure, devenant par là même vulnérable,

le taulier qui se blesse traversera cette période délicate avec plus de confiance, d'espérance et de certitudes même. Oui, c'est aussi dans la tête que ça se passe!

En plus de disposer des staffs les plus performants, les meilleurs joueurs tunisiens sont aussi des compétiteurs nés au vrai sens du terme.

Et lorsqu'ils sont blessés, ils affichent également cette capacité à revenir plus fort. Les plus jeunes, quant à eux, ont besoin de plusieurs années au plus haut niveau pour rivaliser dans ces domaines.

En football, il y a une grosse dimension psychologique. Pour atteindre les sommets et y rester, il faut afficher une importante force de caractère. Les ténors vétérans de notre sport-roi le savent bien.

Ils savent que tous les tracas qu'ils peuvent rencontrer jouent sur le psychologique, ce qui ne rend pas simple le fait d'aborder les compétitions dans les meilleures conditions. Pour toutes ces raisons et bien d'autres encore, il n'est pas simple de venir bousculer la hiérarchie en place, volet joueurs-cadres dans une grande équipe.

L'autre donne importante est en rapport avec la vision à court et moyen terme des tenants et aboutissants des clubs, principalement le plateau technique.

Bref, tout dépend aussi de l'aptitude du coach à faire preuve de plus d'audace et à ne pas hésiter à piocher dans un vivier plus large. Sinon, l'enseignement de base est aussi important. Car la première leçon est d'apprendre aux footballeurs qu'il faut faire preuve d'audace et d'abnégation pour «ne pas avoir de regrets».

Bien sûr, souvent, cette expression entrave toute capacité de remise en question, ce qui est quand même un signe d'intelligence. Mais admettons quand même que cela appartient au registre de la communication, des éléments de langage du football.

Parce qu'il est avant tout pragmatique, comme on dit, le trentenaire de haut niveau a souvent cette ouverture d'esprit pour prendre le microcosme sportif à rebrousse-poil sur certains de ses dogmes dont l'âge avancé. En Tunisie, chez les footballeurs, on est un vieux, passé les 30 ans !

Avant la dernière décade, c'était un cliché appelé à perdurer et que personne ne s'était donné la peine de combattre sérieusement. Puis vinrent certains «résistants» qui ont étourdi plus d'un observateur, plus d'un supporter et plus d'un adversaire en Ligue 1 !

L'on pense à Ali Boumnijel, Khaled Mouelhi, Houcine Ragued, etc. Ne dit-on pas que la forme du moment est le critère fondamental en football de haut niveau ? C'est le paramètre à tenir en compte, une conviction en rupture avec un soi disant modèle, une posture ou même un choix obstiné d'un technicien.

En clair, oublions l'objection du risque de blessure du trentenaire et misons sur son aptitude à dépasser ses limites et à se livrer sans aucune retenue de circonstance. Oui, la réussite d'un trentenaire dans une équipe n'empêchera pas la solidité des fondations futures.

Et puis, après tout, par la suite, si une jeune pépite se révèle au contact d'un vieux briscard, elle nous mettra tous d'accord, sauf bien sûr les apôtres d'un autre dogme qui dictent la nécessité de protéger un jeune pour ne pas «le griller» ! Bref, c'est la singularité du trentenaire acquise avec le temps qui l'aura transcendé.

Fontaine de jouvence

Les temps ont changé et ce stéréotype du footballeur vétéran qui traîne son embonpoint sur le terrain est révolu.

Désormais, il évolue toujours au plus haut niveau et se trouve toujours aussi convoité par les chasseurs de têtes. Pour le footballeur trentenaire, il faut allier l'endurance et l'intelligence s'il veut durer.

Il n'y pas de disparité selon les postes. La tendance est uniforme que l'on parle de défenseur, de milieu, de gardien ou d'attaquant.

Maintenant, bien entendu, la génétique joue un rôle. Mais ce n'est pas le seul critère à prendre en compte pour la durée d'activité des footballeurs de haut niveau.

Les joueurs à la vie dissolue, plus adeptes des «loisirs» que des séances de récupération, ont moins de chances que les autres de vieillir sur un terrain de football.

Bref, chacun doit se connaître et avoir une hygiène de vie adaptée à lui-même. Autre donne importante, l'importance de l'état d'esprit.

En ce sens, il faut combiner beaucoup de choses pour durer.

Exemple, pour s'accrocher le plus longtemps possible, le leitmotiv commun est le plaisir et la passion de ce métier. Une envie et une passion presque enfantines. Pour certains vétérans, c'est toujours aussi jouissif, le football !

Aussi, quand les résultats sont là, il faut savoir garder les pieds sur terre. Et en cas de mauvaise passe, il faut donner l'exemple pour repartir de l'avant. Voilà le maître-mot de nos tauliers. Des joueurs-cadres qui sont de toute évidence tenaces par rapport à l'effet du temps.

Aucune érosion pour ces trentenaires qui refusent de ranger les crampons ! Car il ne faut pas oublier que dès que le joueur dépasse la trentaine, les regards se font suspicieux. Il faut encore plus prouver sur le terrain !

Pourquoi ? Car dès qu'il est moins bien, on met tout de suite en cause son âge alors que les périodes délicates arrivent n'importe quand !

Maintenant, pour revenir à l'impact de la percée de ces trentenaires en Ligue 1, le fin mot de l'histoire, c'est qu'une équipe, qui marche, c'est avant tout un alliage entre la jeunesse, l'expérience et la maturité !