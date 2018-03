Tunisie: Quatre rendez-vous importants - Un formidable coup d'éclat

Les chances de nos lutteurs dans les compétitions internationales prévues dans le calendrier sont sérieuses. «Outre Marwa Amri, grande favorite aux Jeux méditerranéens, quatre autres lutteurs pourront arracher des médailles», confie le directeur national technique Ahmed Khedhri qui a profité de l'occasion pour mettre en évidence le travail du staff technique national formé d'anciens lutteurs, d'entraîneurs expérimentés et de jeunes mordus et ambitieux.

La direction technique nationale a préparé un programme étoffé et adéquat en effectuant des stages à l'étranger et en prenant part aux tournois internationaux en Espagne, en Georgie, en Serbie, en Croatie et même en Argentine avant le coup d'envoi de Jeux olympiques des jeunes.

