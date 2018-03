Tunisie: Les préparatifs vont bon train

Contrairement à ce qui a été prévu, le nombre de pays participant à ces deux manifestations internationales va augmenter. Environ 2.500 athlètes (au lieu de 800 ) appartenant à 100 pays (au lieu de 32 ) seront au rendez-vous. «Nous ne devons qu'être fiers de cette participation massive des pays venant des quatre coins du monde.

Elle prouve bel et bien que notre Tunisie demeure toujours un lieu de rendez-vous de grandes manifestations mondiales.

Et je suis certain que notre méthode consacrée à la recette des engagements, la réservation dans les hôtels et toutes autres choses concernant la participation à ces deux joutes a facilité la tâche aux différents pays pour venir nombreux chez nous.

Nous avons réservé un site électronique pour recevoir toute correspondance au sujet des deux événements mondiaux», ajoute M. Gaâloul.

Un budget considérable

Le budget prévu pour l'organisation de ces deux manifestations est estimé à un milliard et demi qui peut augmenter en tenant compte des acquisitions du matériel qui est coûteux.

«Mais la fédération s'en sortira à bon compte, surtout sportivement, en attribuant les tapis achetés à l'occasion des événements aux quelques clubs de l'intérieur du pays et aux académies de taekwondo.

En outre, on prévoit la présence d'un nombre important de touristes d'Amérique, d'Europe et d'Asie venant assister aux événements sportifs, ce qui fait une recette en plus pour la fédération», explique M. Gaâloul, qui confirme que le mondial juniors, ainsi que les éliminatoires aux Jeux olympiques des jeunes, organisés sur une terre africaine, seront retransmis dans plusieurs pays et vont être suivis par environ 50 millions de téléspectateurs.

6 ou 7 Tunisiens sur le podium

Concernant les deux équipes tunisiennes qui vont participer à ces deux manifestations internationales, elles sont en stage à Hammamet. La fédération n'a pas les moyens de les envoyer à l'étranger, comme prévu dans le calendrier établi par la direction technique.

Elle attend toujours le budget que doit lui accorder le ministère des Sports.

«Le rachat est possible en recevant le budget du tutelle, nos deux équipes pourraient participer à quelques tournois préparatifs pour les deux événements mondiaux. Nous avons confiance en nos athlètes, encadrés par de très bons techniciens.

Au moins 6 ou 7 athlètes sont en mesure de monter sur le podium», a conclu Ahmed Gaâloul, président de la Fédération tunisienne de taekwondo et président du comité d'organisation des éliminatoires aux Jeux olympiques des jeunes et du championnat du monde juniors, qui a assuré la bonne volonté de sa fédération et de tout le comité d'organisation pour réussir parfaitement les deux rendez-vous mondiaux, sans tenir compte de ce que disent les mauvaises langues.