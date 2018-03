Tunisie: Jendouba, la surprise du chef!

A la mi-temps, l'Etoile ne menait que par deux buts d'avance (10-8). Après le repos, le jeu était équilibré et l'égalité au score persistait (13-13, 15+15, 16-16 et 17-17) avant que l'Etoile ne mette son expérience dans la balance pour s'imposer en fin de match par 5 buts d'écart.

Ce fut donc un match à sens unique où les «Sang et Or» menaient par 13 buts d'écart à la mi-temps (19/6). L'écart allait s'amplifiée après le repos où l'Espérance faisait cavalier seul et s'imposera par 18 buts de différence.

L'Espérance Sportive de Tunis a été expéditive en faisant vite et bien les choses. Son adversaire, Béni Khiar, avait sans doute la tête ailleurs, étant plutôt préoccupé par le championnat et le maintien au sein de l'élite. L'équipe de Walid Ben Romdhane n'a tenu le coup que durant cinq minutes avant d'essuyer un gros revers.

Et ce n'est pas tout. Le Club Africain est tombé à Hammamet. Cette élimination était attendue car, depuis un certain temps, l'équipe de Bab Jedid accumulait les mauvais résultats. Le rajeunissement forcé de l'équipe, après le départ de pas moins de sept joueurs de base,

Copyright © 2018 La Presse. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 800 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.