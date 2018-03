Tunisie: Chebba, le leader que l'on n'attendait pas !

Les places d'accessit, accordées à six équipes, permettront aux heureux élus d'en découdre pour un passage en L1. Le verdict a ainsi été cruel pour les uns et inespéré pour les autres.

Tel ce miraculeux passage au play-off pour un CSHL qui a composté sur le fil son ticket vers la seconde phase. Le SAMB et Jendouba, à leur tour, tombent de haut.

Il ont manqué de jus à l'entrée de la dernière ligne droite. Les «Verts» se sont engouffrés dans la brèche et ont coupé le passage à la corde tel un bolide ! L'autre grand perdant de cette phase 1 du championnat n'est autre que l'ASM. Favoris en début de saison, les banlieusards ont dû déchanter.

Ce n'est qu'un au-revoir!

Atypique à plus d'un titre, ce «warm-up» du championnat de L2 a aussi livré son verdict pour les quatre équipes reléguées en L3. La désillusion a été totale pour l'AS Ariana, la Stir Zarzouna, l'Olympique de Béja et l'AS Djerba.

Cruel destin pour l'ASA qui a gagné hors de ses bases sans pour autant sauver sa peau. Sorte de lot de consolation, le baroud d'honneur des Arianais sonne comme une promesse. Ce n'est qu'un au-revoir. Ce n'est pas le cas de Zarzouna qui a pris l'eau de partout face à l'UST.

En conquérant, évoluant en déplacement, Tataouine a déroulé, achevant la rencontre en roue libre. Quoi de plus contraignant que de gagner pour du beurre comme on dit ! L'OB et l'ASD l'on appris à leurs dépens. Les Cigognes et les Insulaires ont glané les trois points pour rien.

Pour Béja, cette saison aura été poussive sachant que le retrait de six points de la Fifa aura forcément handicapé l'équipe du début jusqu'à la fin ! Morale de l'histoire des Béjaois, il ne faut jamais dépenser ce qu'on a pas ! Ou plutôt, il ne faut pas jouer au riche quand on n'a pas le sou !

«Verts» de rage !

Pour revenir maintenant aux heureux élu du play-off, et outre l'UST qui a achevé cette phase tel un bolide, Gafsa a touché au but et le Sfax RS a signé son retour au premier plan. L'ASK, par contre, devra encore se remettre en question pour retrouver la lumière.

Dans le groupe B, la hiérarchie a été largement bousculée. La palme doit forcément être attribuée à Chebba, cet outsider aux dents longues, devenu leader.

Quant à l'OSB et le CSHL, ils ont certes composté leur ticket pour le play-off. Mais ils ont aussi joué avec le feu. Enfin, déception sur toute la ligne pour le SAMB et Jendouba, alors que l'AS Soliman est «sorti» avec les honneurs sachant qu'elle a raté le play-off d'une longueur !

Enfin, rappelons que la Ligue a récemment annoncé la date du tirage au sort de la phase des play-offs de L2. La cérémonie aura lieu vendredi 9 mars en nocturne.