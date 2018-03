Tunisie: Amine Chermiti (Attaquant de l'ESS) - Fierté filiale et fidélité

De fait, mon retour à l'Etoile est dicté fondamentalement par un sentiment de reconnaissance, de considération et d'amour infaillible à ce club qui m'a tout donné. Il ne faut pas oublier que ma famille vit à Sousse où je compte passer toute ma vie.

Je veux que mon fils, quand il sort dans la rue, soit fier de la fidélité de son papa aux couleurs de l'Etoile. Vous savez, l'Etoile est un club très spécial à ce niveau, on ne peut pas ne pas être fidèle à l'ESS !

En ce qui concerne ma nouvelle mission au sein de l'Etoile, il est clair que je compte faire profiter mon club de cœur de mes huit ans d'expériences professionnelles à l'étranger, et mettre tout mon savoir-faire au service du club, et surtout tenter d'encadrer les jeunes talents et les encourager notamment dans les phases délicates.

En fait,je n'ai pas le droit de les décevoir, je dois être le premier aux entraînements et le dernier à les quitter, tout en faisant preuve de sérieux et d'investissement indéfectibles dans l'accomplissement de mes devoirs et dans l'application des consignes du coach et de la ligne directrice du club.

De plus,je dois signaler que mon statut de «cadre», mon palmarès et mon vécu ne doivent en aucun cas me proférer un standing surdimensionné ou un certain favoritisme ; bien au contraire, je dois cravacher durement pour arracher ma place au sein de l'équipe et justifier, par voie de conséquence, la confiance placée en mon humble personne.