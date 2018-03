Sénégal: Bignona - Des éléments du Mfdc veulent négocier avec le gouvernement

Des rebelles du Mouvement des forces démocratique de Casamance (Mfdc) originaires du village de Kourégué (Bignona) veulent négocier avec l'Etat du Sénégal pour une paix définitive en Casamance.

Les populations du village de Kourègue (Nord-Ouest de Bignona) appauvries par le conflit armé dans le Sud du pays ont convié le Groupe de réflexion pour la paix en Casamance (Grpc) à une réunion samedi dernier pour parler de développement et de paix. A cette occasion, elles ont pris des engagements fermes pour davantage s'impliquer dans la recherche de la paix. Présents à la rencontre, les combattants locaux du Mfdc et ceux de la zone sud ont réaffirmé leur volonté commune de ne plus reprendre les armes, de cesser les braquages et de s'investir pleinement pour l'unité de leur mouvement, afin de pouvoir engager des négociations sérieuses avec le gouvernement. Le Grpc a réussi à mobiliser cinq communautés de base de la zone : Kafountine, Diouloulou, Kataba, Djignaki et Dibidione. La rencontre a eu lieu à la place publique du village en présence également des chefs de villages et des personnalités locales. Les échanges ont duré plus de deux heures et demie, portant essentiellement sur le processus de paix et la situation qui prévaut dans leur zone.

Les villageois n'ont pas occulté les problèmes de développement auxquels ils sont confrontés. Leurs doléances ont tourné autour des infrastructures de désenclavement (routes praticables notamment), de forages, de matériels d'allégement des travaux des femmes, de microprojets favorisant des activités génératrices de revenus, de fermes agricoles, de l'électrification des villages, des problèmes de santé et d'écoles. Le Groupe de réflexion pour la paix en Casamance a pris bonne note. Son président, le ministre d'Etat Robert Sagna, a révélé que sa structure a eu à plaider au sein du gouvernement pour que ces préoccupations soient prises en compte dans le cadre du Pudc, du Ppdc, de l'Anrac et du Puma. Après cette rencontre avec les populations, le Grpc a eu un tête-à-tête avec des combattants du Mouvement des forces démocratiques de Casamance de la zone et ceux en provenance du secteur sud. Ils étaient tous venus participer à cette rencontre. « Nous avons été encore sollicité pour aider au renforcement de l'unité du Mfdc », a fait savoir le ministre d'Etat Robert Sagna. Ce dernier a également fait part de l'engagement de leurs interlocuteurs à consolider la paix, à ne plus reprendre les armes, à éviter les braquages et à faciliter toutes les actions de développement dans la région de Ziguinchor.

Quant aux doléances que les combattants du Mfdc ont posées, l'ancien député-maire de Ziguinchor a fait remarquer qu'elles seront transmises à qui de droit. « Mais, a-t-il révélé, ils ont souhaité que nous puissions nous retrouver dans des délais plus courts afin d'aller de manière plus concrète vers des solutions pratiques qui permettraient de faire avancer le processus de paix ». Robert Sagna s'est félicité de cette rencontre avec les combattants du Mouvement des forces démocratiques de Casamance, en indiquant que « c'est la première fois qu'on rencontre le Mfdc aussi élargi, pratiquement toutes les sensibilités étaient représentées ».

ROBERT SAGNA SUR LE DEPLOIEMENT DE L'ARMEE DANS LE SUD DE ZIGUINCHOR : « CE SONT DES OPÉRATIONS DE SÉCURISATION DES POPULATIONS »

Le ministre d'Etat Robert Sagna a rassuré, samedi, les populations en indiquant que le déploiement de l'armée dans la partie sud de la région de Ziguinchor, après le drame de Boffa, ne pourrait remettre en cause l'accalmie et le processus de paix en Casamance. Selon le président du Groupe de réflexion pour la paix en Casamance (Grpc), l'armée fait son devoir, faisant remarquer qu'après les meurtres de Boffa, la situation dans la partie sud de Ziguinchor est devenue particulière. L'ancien maire de Ziguinchor n'a pas manqué de rendre hommage à l'armée pour la manière avec laquelle elle gère cette situation. Pour M. Sagna, l'armée fait des ratissages pour assurer la sécurité des populations. « Ce n'est qu'un épisode qui n'est pas appelé à perdurer ni à se perpétuer », a-t-il indiqué, assurant que c'est une action ponctuelle.