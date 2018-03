Cote d'Ivoire: Meurtre de Bouba - Il est bon de s'indigner, mais il ne faut jamais cesser de s'indigner !

Peut-on vraiment dire que les sujets évoqués dans ce dossier ( In l'Intelligent d'Abidjan, du 5 mars 2018), rassemblent effectivement les populations ivoiriennes ?

À priori , oui mais rien n'est moins sûr, à voir la polémique qui a aussitôt fait suite à l'affaire Bouba. Comment y voir un signe de rassemblement et d'union, lorsque dès le départ , certains internautes ont fait le choix d'attaquer des autorités, et acteurs politiques ? Comment parler de rassemblement , et d'union de tous, lorsque des partisans de la députée Yasmina Ouegnin ont été soupçonnés d'avoir voulu faire de la récupération politique, pour avoir porté -ou- recyclé des t-shirt YO-Spirit, une Ong proche d'elle ? Comment passer sous silence le fait que la présence de Touré Mamadou, en qualité de citoyen, fasse l'objet de critiques. Manifestement le drame vécu par la famille de Bouba, n'est pas à l'abri des regards politiques, partisans et politiciens qui transcendent la société ivoirienne.

Lors de l'affaire Awa Fadiga, tout comme dans les défaites et les victoires des Éléphants, l'unanimité n'avait jamais vraiment été de mise, alors que ces dossiers évoqués plus haut, semblaient avoir pourtant rassemblés tout le monde.

Mais faut-il s'en plaindre ? Faut-il déplorer cette situation, ou considérer plutôt qu'il s'agit d'un signe de vitalité et de dynamisme de la vie sociale dans notre pays. L'unanimisme est souvent le début du totalitarisme, et la porte ouverte à la pensée unique. Une mort aussi atroce soit-elle, doit-elle justifier la banalisation, la résigne et l'indifférence face à la mort , et aux morts de tous les jours , face à toutes les victimes aussi bien en Côte d'Ivoire que dans le monde ?

Il est bon de s'indigner, mais il ne faut jamais cesser de s'indigner !

Car si tous les jours, les uns et les autres s'indignaient comme pour Bouba, peut-être aurions-nous évité bien de ces drames, y compris celui de Bouba ?