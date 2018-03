Les Mondiaux d'athlétisme 2018 en salle démarrés le 1er mars 2018 à Birmingham en Angleterre, se sont achevés le dimanche 4 mars 2018.

4 athlètes étaient engagés dans cette compétition pour le compte de la Côte d'Ivoire. Il s'agit de Murielle Ahouré, Ta Lou Marie-José, Meité Ben et Cissé Arthur. Les Ivoiriens ont terminé cette compétition avec le sentiment du devoir accompli, puisqu'au classement général, le pays occupe la 6e place avec 2 médailles. Dont une en Or et une autre en argent. Ces médailles ont été obtenues par Murielle Ahouré ( or) et Ta Lou Marie Josée ( argent). Avec un chrono de 6'97, Murielle a dominé sa compatriote, Ta Lou qui finit 2e ( Vice- championne) de la course en finale avec un temps de 7'05.

« Je suis tellement heureuse, je m'étais tellement entraînée pour vivre ce moment », déclaré Ahouré avant d'ajouter que « c'est fou d'avoir l'or et l'argent et de voir la Côte d'Ivoire au sommet ». L'État de Côte d'Ivoire, à travers le chef de l'État et le Ministère en charge des Sports, a salué cette performance des sprinteurs ivoiriens. Le Président Alassane Ouattara dans un post sur Facebook et Twitter a félicité les deux athlètes, et a dit sa fierté et celle de tout le pays. « Monsieur le Ministre des Sports et des Loisirs, au nom du Gouvernement ivoirien, adresse ses vives félicitations à ces vaillantes représentantes de la Nation qui, par leur brillante performance, contribuent au rayonnement international de la Côte d'Ivoire », a dit le ministre Amichia à travers un communiqué. Meité Ben et Cissé Arthur n'ont pu atteindre le cap de la finale au 60m hommes. Ils ont été freinés en demi-finale.