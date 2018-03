L'université Alassane Ouattara (Uoa) à Bouaké a abrité le vendredi 2 mars 2018, un forum sur le changement climat et développement durable dans le cadre de la 4ème édition de la Foire-forum-carnaval.

Il s'est agi pour les experts environnementaux et les élus des villes secondaires de l'Uemoa, d'échanger sur « Les effets du changement climatique sur les régions de savanes et sahéliennes : Enjeux sociopolitiques et économiques », un thème d'actualité et pour le moins préoccupants. Le discours de la ministre de la Salubrité, de l'Environnement et du Développement Durable, Anne Désirée Ouloto, marraine de cette édition a marqué l'ouverture des échanges.

« Le thème de cette édition est très évocateur. De plus en plus dans nos pays, notamment dans la région du Gbêkê, les effets néfastes de changement climatique sont perceptibles avec les nombreuses vagues de chaleur, la baisse de pluies, la dégradation des sols etc. Des actions sont en train d'être mises en œuvre par le gouvernement ivoirien pour la lutte contre le changement climatique et la promotion du développement durable », a dit Anne Ouloto qui a souhaité des échanges fructueux. Elle a réitéré l'engagement de son ministère à accompagner les structures privées et publiques, les organisations de la société civile et collectivités territoriales dans le sens de l'adaptation et de l'atténuation au changement climatique à travers l'assistance à la formulation de projet, la mobilisation de ressources financières et l'appui stratégique à la planification locale.

L'enjeu de ce forum des villes secondaires, le 4ème du genre, a souligné le Maire de Bouaké, Djibo Youssouf Nicolas, consiste à « scruter les voies et moyens pour accroître la lutte conjuguée contre le changement climatique et favoriser le développement durable des villes secondaires de l'espace UEMOA ». Il a réitéré l'ambition de sa Commune de renouer avec son passé glorieux et s'est dit convaincu que « la conjugaison des différentes initiatives produira, à coup sûr, un courant de mutualisation des efforts pour le bonheur des populations des villes secondaires de l'Uemoa».

Comme chaque année, de nombreuses rencontres, discours et tables-rondes ont été au programme de cette rencontre.