Sénégal: Actu des Lions - Sadio Mané et Ismaila Sarr sortent du lot

En Ligue 1 française, l'attaquant des Lions Ismaila Sarr s'est fait remarquer grâce à un superbe enroulé du pied droit à la 86e mn lors du match entre son équipe Rennes et Amiens comptant pour la 28e journée. L'ancien joueur de Génération Foot portait ainsi le score à 2-0 ; l'attaquant tunisien Khazri ayant ouvert la marque à la 40e mn. Grâce à ce troisième succès consécutif, les hommes de Sabri Lamouchi se rapprochent un peu plus du podium.

Ils n'ont pas été nombreux, les Lions qui ont fait trembler les filets le week-end dernier à l'occasion des champions européens. Sadio Mané et Ismaila Sarr sont néanmoins sortis du lot. En Angleterre, l'enfant de Bambaly, toujours dans le sillage de son triplé historique en Ligue des champions contre le FC Porto, il y a trois semaines, a contribué à la victoire de son équipe Liverpool sur Newcastle en inscrivant le deuxième but à la 55e mn, pour le compte de la 29e journée de la Premier League.

Sadio Mané et Ismaila Sarr marchent sur l'eau. Les deux Lions ont encore frappé à l'occasion de la 28è journée de Ligue 1 française et de 29è journée de la Premier League.

