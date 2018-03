Sénégal: 15ème Journée du Championnat Pro de Ligue 1 - Réveil de Dakar Sacré-Cœur !

Enfin les boys de Dakar Sacré-Cœur ont retrouvé la bonne cadence. Hier, ils ont récolté une victoire précieuse aux dépens du Ndiambour ; idem pour Teungueth Fc qui a pulvérisé la Sonacos et de Diambars qui poursuit son opération redressement.

Le Diaraf est allé s'imposer à Saint-Louis devant la Linguère pour occuper la 2e place du classement. Cette 15e journée se poursuit aujourd'hui avec Niary Tally-Stade de Mbour au stade Alassane Djigo (18h). 16 buts ont été inscrits en attendant le match d'aujourd'hui.

Les résultats enregistrés : Teungueth Fc-Sonacos : 3-0, Mbour Pc-Casa Sports : 2-2, Linguère-Diaraf : 0-1, Diambars-Guédiawaye Fc Pro : 3-1, Douane-Uso : 1-1, Dakar Sacré-Cœur-Ndiambour : 1-0.

Aujourd'hui à Alassane Djigo à 18h : Niary Tally-Stade Mbour.

Exempt : Génération Foot.

LINGUERE/ DIARAF (0-1) : UNE VICTOIRE PRÉCIEUSE POUR LES VERT ET BLANC

En match comptant pour la 15ème journée du championnat national de football Ligue 1 Pro joué hier au stade Mawade Wade de Médina Courses dans le faubourg de Sor, le Diaraf de Dakar a battu la Linguère de Saint-Louis par un score de 1 but à 0. But : El Hadji Madické Kane (sur pen. 80). Arbitrage : Doudou Guèye, assisté d'Amadou Moustapha Diop et de Badara Fall Niang (Trio Cra de Thiès). Avertissements : Linguère : Moussa Dembélé (39e), Cheikh Amar Guéye (39e), Ibrahima Sow (42e) et Oumar Ngningue (45e). Diaraf : Alioune B. Tendeng (44e) et Youssou Diagne (46e).

Linguère : Babacar Diaw-Banda Fall, Oumar Ngningue (cap), Bassirou Baldé, Mouhamadou Diop- Cheikh Amar Guèye (Bakary Gueye, 84e), Philipe Henry Diassy, Papa Abdou Ndiaye, Moussa Dembélé (Moustapha Diop, 71e),Pape Semou N Diouf (Makhtar Guissé, 71e), Ibrahima Sow : Coach : El Hadji Abdou Aziz

Diaraf : Pape Seydou Ndiaye, Matar Kanté, Alpha Ba, Youssou Diagne, Cheikh Tidiane Sidibé, El Hadji Madické Kane, Alioune B. Tendeng, Daouda Guèye Diémé (Demba Sy Sow, 85e), Ansou Sow ( Rémi Nassalan, 60e), Albert Lamane Diéne, El Hadji Abdou Karim Samb (Dieylani Fall 90e+5) : Coach : Malick Daff.

N'eut été le pénalty transformé avec brio par Madické Kâne du Diaraf à la 80ème mn, la Linguère de Saint-Louis était bien partie pour enregistrer au moins un nul face aux visiteurs.

Mais les poulains du coach Malick Daff étaient très conscients qu'ils ne devaient pas rater la moindre occasion pour mettre trois autres points dans leur escarcelle. Ainsi, ils ont guetté cet instant jusqu'aux quinze dernières minutes, moment opportun qu'ils ont choisi pour multiplier les offensives. Un pressing qui a vraiment payé, au point d'inciter Cheikh Amar Guèye à commettre une faute sur El Hadj Abdou Karim Samb du Diaraf. Les visiteurs obtenaient ainsi ce pénalty salvateur.

DOUANES - USO (1-1) : LES OUAKAMOIS PERDENT DEUX POINTS

En match comptant pour la 15e journée, l'As Douanes et l'Us Ouakam se sont neutralisés (1-1) hier au stade Léopold Sédar Senghor. Mi-temps : 0-0. Mamadou Sow (66e) pour l'Us Ouakam et Moustapha Name (73e) pour l'As Douanes sont les buteurs du match. Avertissements : Pape Moussa Kane (48e) de l'Us Ouakam. Arbitres : Maguette Ndiaye assisté par Serigne Cheikh Touré et Nouha Bangoura, tous de la Cra de Dakar.

As Douanes : Nfally Badji, Ass Ndoye (cap), Samkou Tamba, Samba Samaké, Lansana Sagna, Ousmane Kané, Modou B. Ndiaye (Mame Ch. Samb, 53e), Moustapha Name, Alagie Bojang (Saliou Guèye, 63e), Talla Mbaye, Adama Tamba (Ange Y. Appoh, 83e). Coach : Joseph W. Senghor.

Us Ouakam : Ousmane Kane, Pape Modou Ndiaye (cap), Gabriel Gomis, Adama Kane, Falilou Mbaye, Sani Monday Aruwa (Naby Diassy, 85e), El H. Daour Nd. Samb, Alassane Dieng (Mory Samb, 67e), Pape Moussa Kané, Yannick F. Mandiany, Mamadou Sow. Coach : Lamine Dieng.

Ils avaient l'opportunité d'enregistrer leur première victoire de la saison mais, les Requins de l'Us Ouakam ont manqué de réalisme hier. Face à une équipe de l'As Douanes en déficit de compétition (ils ont 2 matches retard), les Ouakamois ont dominé les débats dans l'ensemble. Dès la 5e minute, ils se sont signalés sur une offensive dangereuse, mais Pape Moussa Kane rata le cadre. Vingt minutes plus tard, Mamadou Sow, son complice en attaque, rate deux face-à-face avec Nfaly Badji, le gardien de but des gabelous (24e et 42e). Une domination stérile de la lanterne qui aurait pu rejoindre les vestiaires avec un avantage.

Mais, la 4e occasion sera finalement la bonne pour l'Uso. Sur un corner, Mamadou Sow catapulte de la tête le ballon au fond des filets de Nfally Badji (66e). Un avantage de courte durée, puisque Moustapha Name remet les pendules à l'heure (73e) sur la première véritable occasion des Douaniers. Une parité aux allures d'un échec pour les hommes de Lamine Dieng qui espéraient tenir leur première victoire de la saison.

DAKAR SACRE COEUR - NDIAMBOUR (2-0) : UNE LEÇON DE RÉALISME !

En match comptant pour la 15e journée, Dakar Sacré-Cœur a battu hier le Ndiambour (2-0) au stade Léopold Sédar Senghor. Mi-temps : 1-0. Pape Meïssa Bâ (7e et 52e) est l'auteur des deux buts des Dakarois. Avertissements : Alassane Ndao (42e), Moussa Samaké (62e) et Kalminté Corréa (66e), tous de Dakar Sc. Arbitres : Souleymane Niasse, assisté par Alioune Badara Sall et Ibrahima Faye, de la Cra de Fatick.

Dakar Sacré-Cœur : Abdou Razak Diop, Andalinou Corréa (cap), Souleymane Sylla, Moussa Samaké (Mamadou Moussa Diallo, 66e), Mouhamed Thiam, Kalminté Corréa, Antioine A Tendeng, Traoré Ibrahima Sonko, Albert J Bougazeli (Mamadou Diop, 83e) Alassane Ndao (Mamadou L. Mbengue, 87e), Pape Meïssa Bâ. Coach : Bruno Rohart.

NDiambour : Moussa Soukouna, Ablaye Diallo (cap), Diome Eric Assola, Abdourahamane Diop, Aboubacar Bangoura (Pape Sidy Sambou, 56e), Ibrahima Sory Souma, Papa Mamadou Samb, Vieux Faty, Dembo Darboe (Pape Justin Dassylva, 57e) ? Rachid Touré (Mamadou Diatta Ndiaye, 37e), Pa Omar Jobe. Coach ; Cheikh Nguinrane.

Les promus de Dakar Sacré-Cœur ont retrouvé leurs repères dans l'élite. Au vu de leur prestation d'hier face au Ndiambour de Louga, les joueurs de Bruno Rohart l'ont prouvé. Même s'ils n'ont pas dominé leurs adversaires du jour, mais ils ont été réalistes. Particulièrement leur attaquant Pape Meïssa Bâ, auteur d'un doublé. Les Lougatois, malgré leur hargne, ont manqué de réalisme.

Notamment lors de la seconde période. Très présents dans la bataille du milieu, les visiteurs ont surtout pêché dans le dernier geste face à une solide défense des Dakarois, bien regroupée autour de leur capitaine Andalinou Corréa. Avec ce succès, les Sicapois confirment ainsi leur redressement en cours, une semaine après leur coup de force à Ziguinchor (1-3) contre le Casa Sports.TEUNGEUTH FC-SONACOS (3-0) : LES RUFISQUOIS PULVÉRISENT LES HUILIERS

En match comptant pour la 15ème journée de la ligue 1, Teungeuth Fc a battu la Sonacos sur le score de 3 buts à zéro. Mi-temps : 1-0. Buts: Pape Sassy Diallo (31ème mn), Faly Ndao (63ème mn et 75ème mn). Avertissements : Ibrahima Wade (29ème mn) et Cheikh Lô Ndoye (47ème mn) pour la Sonacos. Mody Traoré (87ème mn). Rencontre arbitrée par Cheikh Sidiya Diagne assisté d'Alioune Camara et Bassirou Fall, tous de la Cra de Saint-Louis.

TFC : Moussa Sarr (G), Aboubakrine Sall (Cap), (Mar Mbaye Diouck 90ème mn), Pape Sassy Diallo, Mody Traoré, Mamadou El F. Barry, Boubacar Cissokho, Auguste Malo, Faly Ndao (Mohamed M Ndong, 77ème mn), Malick Sambou, Mamadou Singoura (Alioune Ba, 77ème mn), Elh Moutarou Baldé. Entraîneur : Souleymane Diallo.

Sonacos : Cheikh Lô Ndoye (G), Souleymane Diallo (Cap), Aliou B. Camara, Ansoumana Diamé, Pape Ibrahima Niang, Ablaye Diène, Ousmane Konaté, Youssouph Coly (Papa Doudou Diatta, 70ème mn), Serigne M. Niang, Ibrahima Wade (Malick Fall, 60ème mn), Ousmane Sagna( Djibril Daba, 77ème mn). Entraîneur : Cheikh Guèye.

La chance a vraiment souri à Teungueuth Fc qui s'est imposé devant la Sonacos de Diourbel sur le score lourd de trois à zéro. Pourtant, les huiliers ont bien négocié la première partie au cours de laquelle ils ont tenu tête aux Rufisquois qui, malgré les lacunes défensives de la Sonacos, n'ont pu scorer qu'à la faveur d'une balle arrêtée. En effet, un coup franc bien exécuté met le ballon sur la tête de Pape Sassy Diallo qui loge le cuir dans les filets du portier diourbellois. Au retour des vestiaires, la rencontre a commencé à changer de visage. Le virevoltant Faly Ndao sera l'auteur d'un doublé. D'abord sur un tir à bout portant et en pleine lucarne du portier de la Sonacos. Ensuite sur un cafouillage qui voit la balle échapper au gardien diourbellois, Faly Ndao qui était à l'affût, la retrouve et la met au fond.

MBOUR PC - CASA SPORT (2-2) : LE CASA ARRACHE LE NUL À MBOUR

En match de la 15ème journée de Ligue 1 disputé samedi au stade Caroline Faye, Mbour Petite-Côte et le Casa Sport ont fait match nul (2-2). Mi-temps : 0-0 ; Buteurs : Mouhamed Pouye (49ème et 65ème mn) pour Mbour PC ; Aliou Diatta (75ème mn) et Ousmane Diouf (90ème mn) pour le Casa Sports. Avertissements : Abou Diallo et Baba Sow pour Mbour PC ; Faustin Senghor pour Casa Sports. Arbitre : Issa Sy assisté de Ababacar Sène et Youssouf Gueye, tous de la CRA de Dakar.

MBOUR PC : Mouhamadou Moustapha Seck, Mouhamed Pouye (Cap), Mouhamath Touré, Mor Soumaré, Serigne Mansour Samb, Abdou Diallo puis Christian Dione (70ème mn), Salim Mamadou Ndao, Babacar Sarr, Zile André Tiehide, Khalifa Sy puis Cheikh Niang (77ème mn), Baba Sow puis Pape Ousmane Sakho (90ème mn). Entraîneur: Badara Sarr.

CASA SPORT : Cheikh A. B. Thioub (Cap), Faustin Senghor, Youssouf M. Badji, Siaka Sané puis Aliou Diatta (74ème mn), Landing Badji, Malick Fall, Karim Sané, Adama Danfa puis Aliou Seydi (88ème mn), Moussa Marone puis Lamine Danfa (66ème mn), Ousmane Diouf. Entraîneur : Athanasse Tendeng.

C'est un Casa conquérant et très engagé qu'on a vu ce week-end à Mbour, lors du match qui l'a opposé à Mbour PC. Pourtant, ce sont les poulains de Badara Sarr qui ont légèrement dominé et iront même jusqu'à mettre le ballon, deux fois au fond, grâce à un doublé du capitaine Mouhamed Pouye aux 49ème et 65ème minutes. On croyait les carottes cuites pour les visiteurs ; mais c'était sans compter avec leur détermination à jouer jusqu'à l'ultime seconde. Ils réussiront à remettre les pendules à l'heure en réduisant d'abord le score par Aliou Diatta entré en seconde période à la 75ème minute puis par Ousmane Diouf sur un raid solitaire pendant les arrêts de jeu. La stupéfaction était lisible sur le visage des Mbourois pendant que les visiteurs jubilaient.

Comme quoi, il ne faut jamais vendre la peau de l'ours avant de l'avoir tué.

DIAMBARS - GUEDIAWAYE FC (3-1) : LES ACADÉMICIENS ENCHAÎNENT À LA MAISON

En match comptant pour la 15ème journée de Ligue 1 disputé dimanche à Saly, Diambars a battu Guédiawaye Fc-Pro par 3 à 1. Mi-temps : 2-0; Buteurs : Chérif Bodian (24ème mn), Ibrahima Dramé (31ème mn) et Dame Guéye (89ème mn) pour Diambars ; Pape Boubacar Ndiaye (90e+2) pour Guédiawaye FC-Pro. Arbitres : Alioune Sow Sandigui (CRA de Fatick) assisté d'Amadou Ngom et Mboustapha Ndiaye, tous deux de la CRA de Louga.

DIAMBARS : Ousmane Mané, Babacar Diop (Cap), Cheikh Serigne Faye, Idrissa Dibassy, Bilaly Diallo, Cheikh Mbengue, Chérif Bodian puis Abdoulaye Fall (80ème mn), Ousseynou Ndiaye puis Birahim Gaye (67ème mn), Ousseynou Niang, Dame Guèye, Ibrahima Drame puis Moussa Wade (46ème mn). Coach : Pape Boubacar Gadiaga.

GUEDIAWAYE FC PRO : Abdourahmane Ngom, Bonaventure Mankabou (Cap), Cheikh A. B. Sarr, Moussa Gaye, Sékou Sima puis El Hadj Malick Ndiaye (72ème mn), Dominique Gomis, Malang Konté, Bassirou Goudiaby, Séga Diop puis Pape Babacar Ndiaye, Bertrand Dasylva puis Moussa Sima (46ème mn). Coach : El hadj Malick Diop.

La réception de Guédiawaye FC-Pro, une des équipes en plein doute dans le championnat, était l'occasion pour Diambars de soigner ses statistiques. Après deux victoires d'affilée sur son terrain (en championnat et en Coupe), la formation de Saly en a ajouté une troisième en s'imposant devant Guédiawaye Fc Pro. Les poulains de Pape Boubacar Gadiaga ont nettement dominé leurs vis-à-vis ; la deuxième victoire du coach mbourois sur El Hadj Malick Diop assis désormais sur le banc des Banlieusards et qui avait déjà concédé la défaite sur ce même terrain alors qu'il dirigeait le Ndiambour. Et les partenaires du capitaine Babacar Diop n'ont pas tardé à s'illustrer en trouvant la faille à la 24ème minute par Chérif Bodian.

Il sera imité dans son geste sept minutes plus tard par Ibrahima Dramé qui inscrit le 2ème but sur une nouvelle passe de Dame Guèye et permet à sa formation d'aller à la pause avec un écart confortable. En toute fin de partie on assistera aux deux autres réalisations du match: une de chaque côté. Dame Guèye, décidément dans tous les coups, a inscrit le troisième but de son équipe à la 89ème minute sur un service de Birahim Gaye. Mais Pape Babacar Ndiaye réduira le score dans les arrêts de jeu (3-1, 90e+2). Avec cette victoire, Diambars sème ses compagnons d'infortune au bas du tableau et fait un nouveau pas vers la sortie de la zone rouge.