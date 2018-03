Sénégal: Les 50 ans de mai 68 à Dakar - Les commissions du comité d'organisation installées

Il flottait dans cette salle des ateliers de l'université comme une ambiance de passage de témoin, dans une ambiance détendue. En effet, la plupart du public n'étaient pas nés lors des événements de mai 68, alors que les acteurs, eux, partageaient cette volonté de transmettre le flambeau aux nouvelles générations. Pour le Pr Abdoulaye Bathily, «il s'agit de réfléchir sur ce qui s'est passé en 68, de réfléchir sur nous-mêmes, sur ce que notre pays et l'Afrique sont devenus cinquante ans après ; et surtout, pour que les jeunes générations tirent profit de ce combat d'antan» qui s'est félicité de cette «excellente» initiative. D'ailleurs, comme un clin d'œil de l'histoire, l'un des membres de l'association des acteurs de mai 68 n'est personne d'autre que l'ambassadeur Seydou Nourou Bâ, qui préside actuellement le comité de concertation sur le processus électoral.

Ainsi que l'explique l'historien Oumar Guèye de l'Ucad, dans son ouvrage «Mai 68 au Sénégal : Senghor face aux étudiants et au mouvement syndical» paru en octobre 2017, «huit ans après l'indépendance, les étudiants de ce qui était encore appelé, la 18e université française ont bien été le détonateur d'une des plus profondes crises politiques du pays».

Les «soixante-huitards» préparent activement le cinquantenaire à Dakar du mouvement contestataire, d'abord né à Paris, Prague et Rome principalement, qui avait ensuite pris pied dans les milieux estudiantins et ceux des travailleurs, pour dénoncer les régimes alors en place dans ces pays, et la marche du système capitaliste.

