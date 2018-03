Sénégal: Youssou Ndour, leader de « Fékéé Ma Ci Boolé » - « Macky Sall mérite un second mandat »

Dans la perspective de la présidentielle du 24 février 2019, le ministre-conseiller Youssou Ndour a levé toute équivoque sur son compagnonnage avec le président de république, Macky Sall. Selon lui, le Président Macky Sall « mérite un second mandat »compte tenu des actes qu'il a posés et des nombreuses réalisations à son actif,

La controverse politico-médiatique née de la sortie du ministre-conseiller Youssou Ndour, avait-il lieu d'être ? En tout état de cause, au terme de l'émission dominicale télévisuelle « Face to Face » diffusée hier sur la « Tfm », les téléspectateurs attentionnés, qui s'attendaient à entendre de la bouche de l'artiste planétaire des prétendues tensions qu'il aurait avec le chef de l'Etat sont restés sur leur faim. Ils s'interrogent encore sur le tollé de ce week end, suite à des morceaux choisis et autres extraits sulfureux (à dessein pour vendre ?) et qui n'en sont pas un d'ailleurs, parus dans le support papier de son groupe de presse.

En effet, interpellé sur le bilan du Président de la république, le ministre-conseiller a préféré en guise de réponse donner une indication somme toute simple mais très expressive. « Je n'aime pas parler de bilan mais en retenant rien que l'électricité, tout le monde sait qu'en 2011, il y'avait au moins quatre coupures d'électricité le temps de cette émission (NDLR : durée d'une heure) alors qu'on parle de quelques heures aujourd'hui.

Aussi, compte tenu de l'importance de l'électricité et si l'on sait l'impact négatif du défaut d'électricité qui plombe toute l'activité économique, particulièrement pour les investissements, aucun investisseur n'est tenté de s'intéresser là où le courant est indisponible », a-t-il soutenu. Suffisant pour lui, pour que le président Macky Sall ait un second mandat. En effet, considérant que « Rome ne s'est pas fait en un jour », Youssou Ndour estime que « le Président Macky Sall mérite un second mandat ». Mieux, « qu'on lui donne une seconde chance car il le mérite », renchérit-il. A l'en croire, « compte tenu des actes qu'il a posé et des nombreuses réalisations à son actif, il va marquer l'histoire avec ses ambitions pour le Sénégal ».

Abordant la vie de son Mouvement politique « Fékéé Ma Ci Boolé » crée en 2011, il fera une rétrospective historique, estimant que c'est « une nouvelle offre politique différente de celle des partis politiques traditionnels qui fonctionne selon une discipline spécifique et un crédo constitué de la triptyque « créer-échanger pour améliorer ».

Sur cette lancée, le ministre conseiller a toutefois tenu à réitérer son compagnonnage avec le Président de la république. « Fékéé Ma Ci Boolé » accompagne le Président Macky Sall et nous restons dans le cadre de mouvement jusqu'après les élections. Après les élections, nous évaluerons et puis apprécieront la démarche à suivre », a-t-il déclaré.