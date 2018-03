Le 55e Salon international de l'agriculture de Paris a pris fin, hier. Une occasion, pour le ministre, Papa Abdoulaye Seck, de déclarer que « notre agriculture est en mouvement » avec les nombreux moyens mis par le Chef de l'Etat.

Le Sénégal qui a fait le déplacement avec une forte délégation d'officiels et 24 exposants sélectionnés sur 400 demandes, a présenté des produits de qualité dont l'emballage a été bien apprécié par les visiteurs. Au cours de la Journée du Sénégal, présidée par le ministre de l'Agriculture et de l'Equipement rural, Dr Papa Abdoulaye Seck, en présence de notre ambassadeur Bassirou Sène, du président du Parlement de la Cedeao, Moustapha Cissé Lô, de la marraine, la ministre d'État, Marième Badiane, Dr Seck s' est réjoui de la participation sénégalaise en insistant sur les résultats obtenus par le monde rural, grâce au soutien du chef de l'État, Macky Sall. Selon Dr Seck, notre agriculture est en mouvement et se porte très bien. « Elle se diversifie, se fortifie et nous devons profiter de la mondialisation agricole », a soutenu Papa Abdoulaye Seck. Il est d'avis que « nous devons nous nourrir mieux dans le respect de l'équité des territoires et des hommes ». Revenant sur les nombreuses mesures prises par le gouvernement conformément à la vision du chef de l'État, le ministre a poursuivi que l'agriculture est la locomotive de la croissance.

S'expliquant sur le Programme d'accélération de la cadence de l'agriculture sénégalaise (Pacas), il a dit que celui-ci repose sur une philosophie très forte notamment avec une gestion scientifique des changements climatiques qui ne sont pas une fatalité. « Nous devons générer les connaissances, les incorporer avec les technologies pour aller de l'avant », a dit le ministre. La volonté de réussir, selon Dr Seck, doit être partagée par tous les acteurs du secteur. « Il nous faut déplafonner les objectifs assignés à l'agriculture et raisonner en terme d'hectares, car nous avons droit à une agriculture de progrès », a affirmé le ministre de l'Agriculture. La subvention du matériel, les 5 milliards de FCfa pour la reconstitution des semences, le millier de tracteurs sont autant de facteurs pour doper notre agriculture, selon lui, ajoutant que tous ces ingrédients réunis vont donner à notre pays son indépendance alimentaire. Les récoltes en riz, en oignon, en céréales, en banane avec 5 milliards de l'Etat, en arachide avec un chiffre record sont pour lui, autant de preuves pour confirmer la politique agricole du chef de l'État qui a mis les moyens nécessaires. Le ministre invite la diaspora à se rapprocher de ses services et de l'Union des chambres de commerce pour présenter des projets.

Pour l'ambassadeur Bassirou Sène, ce Sia a été un temps fort et a donné au Sénégal une place de plus en plus visible et appréciée par la diversité de l'offre. Il a salué les efforts du gouvernement dans le domaine de la recherche et de l'innovation technologique. Il a rendu hommage aux femmes productrices pour l'emballage présenté qui respecte les normes de l'Union européenne. Il a annoncé que bientôt Diass sera connecté au marché de Rungis pour la réception d'un important tonnage de notre horticulture. Au nom de l'Unccias, Serigne Mboup a rappelé que le Sénégal a fait du secteur primaire le pilier du Plan Sénégal émergent. Selon lui, plus de 60% de la population active est dans l'agriculture et, aujourd'hui, le président Macky Sall est en train de corriger les déséquilibres. Il a assuré que l'Unccias sera aux côtés de l'Etat et s'est félicité des résultats du Sia.

Dans un exposé, le Pca de la Sonacos, Youssou Diallo, a présenté le tableau de l'agriculture sénégalaise marquée par de bons qualitatifs. Parlant des acquis et perspectives sous Macky Sall, il a insisté sur le Pracas pour combler le retard, le renouvellement du matériel, les subventions, la création de domaines agricoles communautaires, etc.

YOUSSOU DIALLO, PRESIDENT DU CONSEIL D'ADMINISTRATION DE SONACOS : « AUGMENTER ET STABILISER LA CROISSANCE AGRICOLE, UN NOUVEAU DÉFI POUR LE SÉNÉGAL »

Le défi du Sénégal consiste, désormais, à augmenter et à stabiliser la croissance agricole, a estimé, samedi, Youssou Diallo, président du conseil d'administration de Sonacos et conseiller technique du ministre de l'Agriculture. « Si l'on parvient, au cours des cinq prochaines années, à porter le taux de croissance de 15 à 20%, le Sénégal atteindra un taux de croissance global à deux chiffres », a-t-il dit, en introduisant le sujet « Acquis de la politique agricole et perspectives », thème de la journée du Sénégal au Salon international de l'agriculture (Sia) de Paris. S'exprimant notamment en présence du ministre de l'Agriculture et de l'Equipement rural, Papa Abdoulaye Seck et de la diaspora sénégalaise en France, M. Diallo a déclaré que le pays a « intérêt à renforcer les investissements » dans le sous-secteur agricole, ainsi que « le rôle du secteur privé ». Il a indiqué qu'étant donné que l'Etat a joué son rôle d'impulsion, il faut dorénavant « travailler à développer » les chaînes de valeur. De même, il faut également « finaliser la réforme foncière », en vue de favoriser l'accès à la terre. Mais c'est « un instrument à manipuler avec prudence pour préserver les terres », tout en favorisant les investissements, a-t-il fait remarquer. Il a aussi défendu la nécessité d'une consolidation du rôle de la Bnde et de la Cncas et celle d'augmenter le fonds de recherche et d'innovation.

NDEYE COURA MBAYE DIOP DU PDIDAS : « IL FAUT DES TERRES SÉCURISÉES POUR AVOIR DES INVESTISSEURS »

La présentation du Projet de développement inclusif et durable de l'agribusiness au Sénégal (Pdidas) a été un des temps forts de la participation sénégalaise au Salon international de l'agriculture de Paris.

Devant les experts, directeurs nationaux et investisseurs, Ndèye Coura Mbaye Diop, coordinatrice du Projet de développement inclusif et durable de l'agribusiness au Sénégal (Pdidas), est revenue largement sur ce projet financé par la Banque mondiale et le Fonds mondial pour l'environnement (Fem). Sa mission est de favoriser le développement de l'agriculture commerciale inclusive et une gestion durable des terres dans la Vallée du Ngalam et autour du Lac de Guiers, a rappelé Mme Diop. Selon elle, les zones cibles du projet, sous la tutelle du ministère de l'Agriculture, comptent parmi les pôles de croissance identifiés au Sénégal dans le secteur de l'agribusiness, avec un fort potentiel de chaine de valeurs horticole. Jusqu'ici, deux régions, trois départements et neuf communes sont ciblés.

La sécurisation foncière est l'une des conditions pour avoir des investisseurs privés nationaux et internationaux, a affirmé Mme Diop. Elle a déclaré que la terre est le premier intrant pour développer l'agribusiness. Toutefois, elle estime qu'il faudra impliquer les populations locales pour qu'elles se sentent concernées du début à la fin.

Sur le travail effectué par le Pdidas, elle a annoncé l'identification des terres, l'accompagnement dans la communication. « Nous avons mis à la disposition des investisseurs étrangers et nationaux 19.364 hectares pour qu'ils mènent leurs activités », a dit la coordinatrice. Un autre volet aussi important, selon elle, c'est la cartographie qui permet d'éviter des conflits entre les communes voisines, éleveurs et paysans, en respectant les tracés mis en place dans les zones. Aujourd'hui, a-t-elle soutenu, 41 villages ont signé des actes d'acquiescement avec la mise à la disposition des investisseurs de tous les procès-verbaux et films. Cette validation sociale, selon elle, donne une légitimité au projet. L'objectif du Pdidas, a-t-elle poursuivi, c'est d'arriver à régulariser 15.000 titres à la commission domaniale.

Dans ce cadre, un accord de convention a été obtenu avec les services des impôts et domaines. Il s'agit, selon elle, de jeter les bases d'un cadastre rural. Sur le plan financier, 11 milliards de FCfa ont été dégagés dans la zone du Ngalam pour la réhabilitation des conduites d'eau et autres aménagements techniques. L'objectif du Pdidas, selon sa coordonnatrice, c'est d'offrir aux investisseurs les possibilités de s'installer sur des bases claires. A deux ans de la fin du projet, le Pdidas compte poursuivre le travail avec la Saed, l'Apix, les communes et la direction des Impôts et domaines pour que le travail entamé soit maintenu.

Au cours des échanges, il a été constaté que 90 % des investisseurs sont des étrangers. Le directeur de l'Horticulture, Dr Macoumba Diouf, témoigne que tout le monde peut être dans l'agrobusiness. Il a recommandé de promouvoir l'origine Sénégal et sa direction travaille à maintenir les acquis du Pdidas. De son côté, le Pca de la Sonacos, Youssou Diallo, indique qu'il faut des filières prioritaires. Il a reconnu l'efficacité du projet qui doit jouer un rôle important dans l'horticulture. Pour lui, on ne peut pas créer l'émergence sans avoir des cultures à haute valeur ajoutée qui permettent d'atteindre la croissance.