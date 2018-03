Ile Maurice: Mauritius Duty Free Paradise - Le CEO Rakesh Ragoobeer limogé

C'est sous la direction de Rakesh Ragoobeer que le scandale des biscuits de Sheila Hanoomanjee, la fille de la présidente de l'Assemblée nationale, a éclaté. Et que le contrat entre la Mauritius Duty Free Paradise et Gebr Heinemann pour l'approvisionnement en produits hors-taxes a été signé en remplacement à Dufry.

Pour le négociateur syndical, qui se dit satisfait que la Mauritius Duty Free Paradise mette enfin de l'ordre au sein de la compagnie, il est clair que «le board et le gouvernement ne sont pas d'accord avec Rakesh Ragoobeer». Jack Bizlall demande toutefois l'institution d'un comité d'enquête sur l'ex-CEO car ce dernier, dit-il, ne peut partir sans rendre des comptes, et encore moins avec une «golden handshake».

