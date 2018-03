Ile Maurice: Rundheersing Bheenick - «Il n'y a jamais eu une fuite des cerveaux avant l'Indépendance»

Rundheersing Bheenick sort de son mutisme. Absent du débat économique depuis son départ de la Banque de Maurice fin 2014 et ses tracasseries avec le judiciaire, il décide de passer à l'offensive.

L'ex-gouverneur de la Banque centrale et ex-ministre des Finances revient sur les grandes étapes de l'évolution économique depuis l'Indépendance, recadre la prophétie du Professeur Meade sur le destin tragique de Maurice et fait sauter le verrou de certaines perceptions tenaces liées à la vague migratoire post-Indépendance.

Replongeons dans l'histoire. On est en 1968, Maurice fraîchement indépendante cherche à se positionner. Le pays est confronté à d'énormes défis : l'absence de ressources naturelles, une industrialisation inexistante, une crise démographique et un grave problème de chômage. Le Professeur James Meade prévoit un destin tragique pour Maurice dans son rapport et considère le pays comme un «terrifying case for Malthusian theory» alors que le célèbre écrivain trinidadien V.S. Naipaul qualifie le pays de «The Overcrowded Barracoon» suivant un passage dans l'île à l'époque. Qu'est-ce qui explique que Maurice ait pu surmonter autant de contraintes tant économiquement que socialement en l'espace de quelques années ?

Je trouve qu'on livre un faux procès au Professeur Meade. Il n'a jamais dit que Maurice est un cas désespéré. D'autres l'ont dit mais pas lui. Le rapport Meade, que vous citez, était le fruit des recommandations des travaux d'une commission d'une dizaine d'experts de l'administration britannique, couvrant tous les domaines économiques, allant de l'éducation, au tourisme, en passant par les infrastructures, l'agriculture et la planification économique, entre autres. S'il y a un secteur sur lequel il a tiré la sonnette d'alarme, c'est évidemment la surpopulation car le pays subissait une explosion démographique sans précédent et piétinait dans un marasme économique, nécessitant à l'époque des mesures correctives urgentes.

La crise économique que traversait le pays à ce moment, comme les contraintes que vous énumérez - on peut y ajouter d'autres - n'étaient pas nouvelles, le pays ayant connu pire pendant son histoire. Car s'il est un fait que Maurice n'avait pas de grandes ressources naturelles, vu son territoire exigu qui était d'ailleurs éloigné des centres de développement, il ne faut pas oublier ses atouts que le Professeur Meade et son équipe ont passés en revue avant de faire leur prescription.

Mais on aurait tort d'oublier les éléments qui ont amené le Professeur Meade et Richard Titmuss qui dirigeait les travaux d'une commission parallèle de conclure que le pays pourrait se relever, que le pari était jouable, que l'île pourrait imiter le Japon et Puerto Rico dans le contrôle démographique et servir de modèle à d'autres États.

On a tendance à Maurice à faire une mauvaise lecture de ces deux rapports qui, à mon avis, ont joué un rôle clé dans l'histoire économique et sociale de notre pays depuis le début des années 60.

«Ce sont des cadres intermédiaires de l'industrie sucrière et des maisons de commerce qui sont partis»

En même temps, nous ne pouvons pas nier qu'il y a eu un taux de chômage anormalement élevé, une sur-dépendance sur l'activité sucrière et un marché domestique relativement limité avec une population de 700 000 personnes ?

Bien sûr que tout cela pesait bien lourd. Toutefois, le pays avait des réserves conséquentes constituées de sterling balances et une gestion financière prudente. Certes, il y avait une sur-dépendance sur l'industrie sucrière mais il y avait le secteur théier qui fait toujours partie du paysage industriel mais avec une contribution au PIB en nette baisse au fil des années ; idem pour la culture du tabac et de l'aloès qui ont complètement disparu de la scène.

Il y avait une industrialisation embryonnaire certes, avec la fabrication d'huile de copra, des boîtes d'allumettes, des sacs d'emballage en aloès et encore des chaussures sneakers. La diversification économique, que recommandait Meade, était ancrée dans ces réalités et avait un triple objectif : créer des opportunités d'emplois pour une population active en forte croissance ; stopper la baisse du PIB par tête d'habitant ces dernières années et enfin prévenir une sévère détérioration des comptes extérieurs.

La promotion des industries de substitution aux importations pour le marché local s'inscrivait dans cette stratégie de diversification économique hors-sucre. D'ailleurs, la mise en place en 1964 de la Banque de développement, suivant l'élargissement des activités de l'Agricultural Development Bank qui piétinait, avec pour mission le financement à terme aux promoteurs de projets, l'octroi d'avantages fiscaux et la construction du premier parc industriel, ont marqué nos premiers pas vers l'industrialisation.

Mais on n'était pas dupes. Cette nouvelle base n'était pas suffisante pour résorber le chômage. Les statistiques de l'époque indiquent le lancement d'une soixantaine d'entreprises et la création de seulement 1 200 emplois.

Il a fallu penser à un secteur capable de générer des emplois en masse ?

Tout à fait. Je me réfère de nouveau au Professeur Meade qui avait proposé dans son rapport la mise en place des complexes industriels pour abriter les entreprises manufacturières, qu'il qualifiait à l'époque comme l'industrie secondaire, l'agriculture étant considérée comme le secteur primaire.

Mais il faut souligner que c'est le Premier ministre d'alors, SSR, qui avant la coalition politique de 1969, a demandé au Professeur Lim Fat et à José Poncini d'entreprendre, avec plusieurs fonctionnaires mauriciens et britanniques, une mission à Hong Kong, Taïwan, Puerto Rico, Hong Kong et Singapour pour voir de près le fonctionnement de leur zone franche. L'envoi d'une telle mission n'avait rien de novateur en soi car une dizaine d'années années auparavant, on avait dépêché une mission similaire pour prospecter les perspectives d'émigration du trop-plein de Mauriciens vers Madagascar, la Guyane britannique et autre Honduras.

Les choses se sont accélérées avec l'adoption de la législation appropriée dont les grandes lignes étaient passées en revue par un comité d'officiels comprenant l'Economic Planning Unit où j'étais un des économistes en fonction. Cette période a coïncidé avec une reprise économique, la croissance atteignant 5,6 % en moyenne annuellement durant les années 70 comparée à 1 % dans les années 60. Selon les statistiques de l'époque, le nombre d'emplois créés dans le sillage de l'avènement de la zone franche est passé de 122 638 en 1970 à 196 597 en 1980. Conséquemment, le taux de chômage chutait drastiquement durant cette période.

L'émigration en masse précédant l'Indépendance a-t-elle pu aider à résoudre les problèmes socio-économiques de l'époque ?

Théoriquement, oui, en réduisant les pressions sociales sur le chômage ! Mais l'émigration de cette envergure n'était pas d'actualité car le niveau d'éducation, les connaissances linguistiques, l'éloignement, la couleur de la peau et le coût constituaient autant d'obstacles que n'ont pas connus ceux qui ont réussi une telle migration économique à l'instar des Italiens et des Irlandais.

«Je ne crois pas qu'on ait souffert de l'effet de cet exode car les compétences dans l'administration publique»

Ceux qui ont décidé de partir en grand nombre avant l'Indépendance, craignant le pire pour Maurice après une campagne politique de frayeur, ne représentaient-ils pas une fuite des cerveaux ?

Ne dramatisons pas ! Il n'y a jamais eu de fuite des cerveaux chez nous. Ce sont essentiellement des gens évoluant dans le secteur privé qui sont partis principalement vers l'Australie qui donnait à l'époque des subventions pour attirer des étrangers blancs.

Autant que je sache, il n'y avait pas de propriétaires ou d'administrateurs sucriers qui ont vendu leurs usines pour émigrer. Ce sont des cadres intermédiaires de l'industrie sucrière et des maisons de commerce qui sont partis vers la Rhodésie, aujourd'hui le Zimbabwe, au Canada ou en Afrique du Sud.

Je ne crois pas qu'on ait souffert de l'effet de cet exode car les compétences dans l'administration publique étaient là avec la présence de certains bureaucrates britanniques qui occupaient des postes de responsabilité à la tête de certaines institutions clés du pays. Mais aussi de hauts fonctionnaires locaux, rompus aux rouages de l'establishment de l'administration publique, qui ont bien assuré cette transition socio-économique vers le nouveau statut de Maurice.

Pour revenir à la situation économique post-Indépendance, il y a eu au total quatre plans de développement. Est-ce qu'ils ont permis dans une certaine mesure d'aider le pays à bien orienter sa stratégie de développement en s'appuyant sur une planification économique et en identifiant des contraintes systémiques ?

Chaque plan de développement s'attaquait aux défis économiques et sociaux du moment. Par exemple, celui de 1971 à 1975 baptisé Towards Full Employment avait un objectif précis, soit d'orienter le développement du pays pour atteindre le plein emploi et restructurer l'économie par le biais de la diversification, soit sur les mêmes lignes préconisées par Meade.

Le deuxième plan (1975-80) avait plus ou moins les mêmes objectifs. Ces derniers étaient revus et corrigés à la lumière de l'expérience de l'exécution du premier plan post-Indépendance et surtout du boom sucrier, alors que celui de 1980-82 se voulait intérimaire, une rupture, un plan de crise axé sur les contraintes de la balance de paiements du pays pour ramener l'équilibre des finances publiques. L'autre objectif étant de restructurer l'économie tout en ciblant un taux de croissance de 5 à 6 %.

Soulignons au passage que l'exécution du premier plan était confrontée à des problèmes exogènes dont les effets économiques de la première crise pétrolière et ceux des cyclones .Ce qui avait nécessité des ajustements au fil des années dans une tentative de remettre l'objectif du plein emploi au centre des priorités du gouvernement.

«Il n'y a jamais eu de miracle économique. Tout est une question de bonnes mesures prises au bon moment... »

La dégradation de l'économie durant l'application du plan quinquennal 1975-1980 allait déboucher sur la première dévaluation de la roupie ?

Tout à fait. Les cours mondiaux du sucre, qui s'étaient multipliés par quatre au cours du boom, ont chuté drastiquement mais nos nouvelles habitudes de consommation, comme les nouvelles grilles salariales, ont continué sur leur lancée. Ce qui nous a menés tout droit à une crise économique sans précédent avec la balance de paiement dans le rouge à partir de 1976 alors que la balance commerciale était déficitaire depuis le début des années 70 sauf en 1974.

Cette crise a débouché sur la première dévaluation de la roupie à hauteur de 22,9 % en 1979 et une deuxième en 1981. Une première conséquence de cette double dévaluation a été l'adoption de mesures déflationnistes dans le but de corriger les déséquilibres économiques. Cette situation a nécessité la mise en oeuvre d'un programme de stabilisation et de réajustement économique agréé par la Banque mondiale et le Fonds monétaire international.

On qualifie la période de 1984 à 1991, qui a vu l'avènement du quatrième plan de développement (1984-1986), de miracle économique. Vous y croyez ?

Il n'y a jamais eu de miracle économique. Tout est une question de bonnes mesures prises au bon moment couplées à la poursuite dans le temps d'une politique économique cohérente. Les résultats ne viennent jamais seuls.

Quant à ce soi-disant miracle économique, il y a eu une convergence de facteurs comme l'ouverture de l'économie à d'autres pays, la mise en place d'une politique de détaxe sur un certain nombre de produits de consommation ou encore l'émergence de nouveaux piliers économiques. Une telle situation a entraîné dans son sillage un feel-good factor parmi la population avec ses effets d'entraînement, ce qui a enclenché un nouveau dynamisme.