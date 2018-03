Ile Maurice: Brutalités policières - Une manifestation pour soutenir Clifford Esther

Sylvio Suntoo, connu des services de police, et sa fiancée meurent tandis que Clifford Esther a été grièvement blessé. Les trois ont fait les frais d'un sergent de police qui avait faussement fait le lien entre eux et le hold-up.

Désormais âgé, Clifford Esther raconte que la police lui a volé sa jeunesse et lui a causé beaucoup de torts dans la vie. «J'ai toujours espéré qu'une réparation me soit accordée.»

L'habitant de Baie-du-Tombeau soutient que la police en 1982 lui a causé beaucoup de préjudice après l'avoir agressé dans un campement alors qu'il était en compagnie de sa copine, une Allemande, à Rivière-Noire. «Cet épisode m'a marqué à vie car la police m'a malmené et j'ai pris une balle. Aujourd'hui, c'est grâce à l'amour de ma femme et de mes cinq enfants que je survis», explique-t-il.

Clifford Esther relate qu'il n'avait que 23 ans quand, lors d'un raid le 5 mars 1982, une balle lui est entrée par la bouche et est sortie par la nuque. Il en est ressorti paralysé d'un bras et d'une jambe et quasi aveugle.

L'objectif : soutenir Clifford Esther qui déplore avoir été victime de brutalités policières le 5 mars 1982. Une manifestation pacifique a eu lieu à cet effet devant le Parlement ce lundi 5 mars 2018. Outre Clifford Esther et sa famille, Eddy Sadien du Regrupma travayer sosyal et d'autres travailleurs sociaux étaient présents.

