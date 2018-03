Ile Maurice: Procès Sada Curpen - Les avocats appelés à débattre du stand de la magistrate Parsuramen

Le procès intenté à Sada Curpen a été appelé devant la magistrate Navina Parsuramen de la Cour intermédiaire ce lundi 5 mars.

Sauf que la magistrate Parsuramen a tenu à indiquer qu'elle était affectée à la State Law Office au moment où Sada Curpen avait été inculpé sans le cadre de l'affaire Subutex. Ce qui fait qu'elle se trouvait, donc, du côté de la poursuite.

«I don't feel professionally embarassed but you can take a stand», a-t-elle dit aux avocats du parquet et la défense. Ces derniers devront communiquer leur position le 13 mars prochain. Sada Curpen qui est défendu par Me Assad Peeroo répond de deux accusations de blanchiment d'argent.