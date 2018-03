Cote d'Ivoire: Dagri à ses militants - "Le parti doit retrouver la confiance des Ivoiriens"

Il s'est dit très heureux d'accueillir la présidente du parti logé à la rue-Lépic Cocody, d'autant plus que c'est la première fois qu'elle rend visite aux militants de Korhogo depuis son accession à la tête du Rdr. Il a ensuite salué la loyauté, la fidélité et l'engagement sans faille de la combattante qu'elle est.

Le Parti doit retrouver la confiance des Ivoiriens. C'est une impérieuse nécessité dans la période électorale qui s'ouvre", a-t-elle dit. Mme Henriette Dagri Diabaté a présenté le Rdr nouveau qui doit être à l'écoute de ses militants, de leurs préoccupations. «Nous, les dirigeants, nous nous devons de vous écouter, entendre vos préoccupations et aussi vos suggestions". Avant elle, c'est M Lanzeni Coulibaly, secrétaire départemental adjoint, qui a souhaité la traditionnelle "Fotamana" à la présidente du parti et sa délégation.

