Afrique de l'Ouest: BOAD/Mali - Un partenariat réussi

Le ministère de l'économie et des finances a procédé jeudi dernier dans ses locaux à la signature avec la banque ouest africaine de développement (Boad) d'un l'accord de prêt relatif au financement partiel du projet d'alimentions en eau potable de la ville de Bamako à partir de la localité de Kabala.

Dans le cadre de l'accès durable à l'eau potable de nos populations, le gouvernement de la république a initié le schéma directeur d'alimentation en eau potable de la ville de Bamako d'ici à l'horizon 2032 et celui des centres de l'intérieur.

A cet effet l'objectif de cet accord est d'assurer l'approvisionnement correct et durable en eau potable de la capitale et ses environs.

Le projet se fera tout d'abord en deux phases dont la production d'une station d'eau potable de 288.00 m3 par jour sur le site de Kabala, la réalisation d'ouvrages de stockage avec des stations de pompage, des réalisations d'adductions et de distribution d'eau ainsi que 2000 bornes fontaines et plus de 120.000 branchements sociaux.

« Celui qui vous apporte de l'eau apporte la vie et le financement de la BOAD servira notamment à renforcer le système d'alimentation en eau portable de la commune 1 de Bamako et environs par la construction d'un réseau de distribution sur une longueur totale de 98km.Et aussi la réalisation de 7.125 branchements sociaux et la réalisation de 188 bornes-fontaines.

Ainsi la contribution de la BOAD rejoint huit autres partenaires du Mali dont celui-ci sont estimées globalement à 284.723 milliards de franc.» Affirme Dr Boubou Cissé ministre de l'économie et des finances.

Le projet permettra ainsi d'accroitre la production d'eau potable de l'agglomération de la capitale et la production de 190.000 m3 par jours à 334000 m3 par jours sont mise en exploitation partielle des infrastructures du projet en 2019 et à 538.000 m3 cube par jour à la fin des travaux en 2021 enfin d'augmenter le taux de couverture de l'alimentation en eau potable dans la zone du projet en 62% en 2016 à 85% en 2019 et 95% en 2021 afin de diminuer de 50% de taux de prévalence des maladies d'origine hydrique liées à la consommation d'eau potable enfin de créer 640 emplois indirect et 1210 emplois directs au cour de la mise en œuvre du projet.

« Par cet accord de prêt, la Boad met à la disposition du Mali des ressources d'un montant total de 5milliard de franc ainsi la mise en œuvre du projet permettra de mettre à la disposition des populations une eau potable protégée de toute contamination de parasite. » Conclu Christian Adolevande président de la Boad.

La journée a été clôturée par la signature de l'accord de prêt relatif au financement partiel du projet de construction de la route Didiéni , kwala,Mourdiah frontière de Mauritanie et du mémorandum d'entente relatif au programme Saoudien de forage des puits et de développement rural en Afrique avec le fond saoudien pour le développement totalisant un montant de 110 millions d'euros soit 72.155 milliards de FCFA environ qui constitue la réhabilitation et le bitumage de cette route sur une longueur de 232.51km de route RN4 dans le cadre du réseau de transport communautaire de l'Uemoa et du réseau routier prioritaire de la Cedeao.