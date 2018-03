Egypte: Premier League - Mohamed Salah joueur du mois pour la troisième fois

Auteur d'un nouveau but le week-end dernier contre Newcastle, Mohamed Salah compte désormais 24 buts en Premier League anglaise avec Liverpool.

Et comme rien n'arrête l'attaquant égyptien ces derniers temps, il a encore été élu meilleur joueur du championnat anglais du mois de février.

Déjà sacré en novembre et décembre 2017, Salah obtient ce titre pour sa troisième fois cette saison. En 2018, l'ancien joueur de Chelsea a marqué 9 buts en 9 matches toutes compétitions confondues.

🏆 @22mosalah wins the PFA @BristolStMotors Fans' Player of the Month Award - his THIRD this season!#PFAawards @LFC 🔥🔥🔥 pic.twitter.com/5eI6SwY2LW

-- PFA (@PFA) 5 mars 2018