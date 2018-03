Mali: Approvionnement en eau - « Niveaux d'eau critiques »

Accompagné de son épouse et d'une forte délégation, Recep Tayyɨp ERDOĞAN a effectué… Plus »

Le secteur de la pêche, par exemple, selon le directeur national de l'hydraulique, cette année, on devrait s'attendre à une situation plus ou moins similaire (dans certaines zones) que celle de la sécheresse de 1984.

Ces impacts possibles pour la prochaine saison sèche seront visibles sur la disponibilité de l'eau et de la santé, dans les secteurs agricole, de l'élevage et de la pêche.

En raison de ces 2 années de courtes saisons de pluies, la crue sur le Niger était plus bas que normalement et passait Bamako, environ un mois plus tôt que normalement » dit-il. A ses dires ces niveaux actuels d'eau vont influencer le niveau de vie de tous les maliens, en particulier les usagers.

