Burkina Faso: Ouagadougou - La sécurité renforcée

Le Président togolais, président en exercice de la Cedeao, Faure Gnassingbé et le Président… Plus »

Le président burkinabè, Roch Marc Christian Kaboré, a déclaré : «Notre pays a été de nouveau la cible (...) de forces obscurantistes». Rendu sur les lieux du drame à l'étatmajor général des armées, le Premier ministre burkinabé a «condamné avec la dernière rigueur cet attentat terroriste, lâche, qui s'attaque à notre pays, encore une fois et qui sème la mort, la désolation inutilement. J'ai vu des scènes apocalyptiques et je voudrais dans un premier temps m'incliner devant la mémoire de nos braves soldats tombés (... ) les armes à la main», a déclaré Paul Kaba Thiéba.

Le dernier bilan fait état d'une trentaine de morts dont neuf assaillants et des dizaines de blessés. Dans un communiqué reçu par l'agence mauritanienne ANI, le Groupe de soutien à l'islam et aux musulmans (GSIM) que dirige Iyad Ag Ghali, actif dans le nord-est du Mali, a revendiqué ces attentats.

