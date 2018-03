Congo-Brazzaville: Exploitation pétrolière - Le WWF exhorte à tenir le Parc national de la Salonga en dehors des zones définies

L'ONG internationale rappelle que le site fait partie du patrimoine mondial de l'Unesco et la convention y relative spécifie l'incompatibilité de l'exploration et de l'exploitation pétrolières sur de tels espaces.

Dans un communiqué du 2 mars, le Fonds mondial pour la nature (WWF) a exprimé son étonnement et sa déception face à la décision des autorités congolaises approuvant le contrat de partage de la production pétrolière conclu le 21 décembre 2007 entre le gouvernement et la Société nationale des hydrocarbures- Compagnie minière du Congo sur les blocs 1 à Mbandaka, 2 à Lokoro et 3 à Busira de la Cuvette centrale. Notant que les blocs pétroliers dont il est question dans ce contrat de production pétrolière chevauchent totalement le Parc national de la Salonga (PNS) représentant ainsi un réel danger pour la faune et la flore exceptionnelles de cet écosystème, le WWF a prévenu que les activités d'exploration et d'exploitation pétrolières envisagées dans cette zone constituent de véritables menaces pour la production des services environnementaux et le mode de vie de la population environnante.

Cette ONG internationale, qui est l'une des plus grandes organisations de conservation de la nature dans le monde et co-gestionnaire du PNS depuis 2016, demande au gouvernement de s'assurer que le paysage de la Salonga et son Parc national soient hors des limites des zones définies pour ce genre d'activités extractives. Le WWF insiste, en effet, sur le fait que cette aire protégée fait partie du patrimoine mondial de l'Unesco et que la RDC est signataire de cette convention spécifiant l'incompatibilité de l'exploration et de l'exploitation pétrolières dans ces sites.

Rappelant que le gouvernement de la RDC a pris plusieurs engagements internationaux consacrant la conservation de son couvert forestier, deuxième poumon du monde, le WWF a souligné que ces engagements ont déclenché des collaborations multiformes avec les mécanismes de financement internationaux comme Carpe financé par USAID, 11e FED financé par l'Union européenne, le Programme biodiversité et forêt financé par la Banque allemande de développement et tant d'autres. « Ordonner l'exploration du pétrole sans épargner le Parc national de la Salonga contredit les engagements nationaux et internationaux signés par la RDC. », a fait observer l'ONG internationale qui multiplie, avec l'Institut congolais de conservation de la nature, des efforts afin de préserver le grand paysage de la Salonga de toute forme d'exploitation qui mettrait en danger tout son écosystème et sa valeur de conservation de facture planétaire.