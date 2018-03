Congo-Brazzaville: Transport urbain - Les professionnels sommés de s'acquitter de l'autorisation de transport public

Le but de cette campagne, a-t-il indiqué, est de barrer la voie à bon nombre de transporteurs en commun qui exercent dans la ville sans être en conformité avec la loi. « Aujourd'hui, beaucoup de personnes sont victimes de certains actes de banditisme de la part des chauffeurs véreux, non en règle, qui n'ont aucun document administratif, donc qui n'ont pas le droit d'exercer ce métier. La crise aidant, ces derniers, dès qu'ils s'attrapent un véhicule, le peint en vert blanc et circulent à longueur de journée dans la ville commettant des dégâts au détriment des transporteurs qui payent normalement leurs taxes. », a expliqué Cyrille Dzoundou.

Copyright © 2018 Les Dépêches de Brazzaville. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 800 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.