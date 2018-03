Afrique: L'Afrique au cœur de la nouvelle équation stratégique mondiale

La plus grande spécialiste de la littérature d'Afrique francophone et auteure d'une très riche… Plus »

Ces évènements étant écrits par avance la logique, pour ne pas dire la prudence, devraient amener les Etats africains et leurs dirigeants à adapter l'Union africaine, mais également les nombreuses communautés sous-régionales qui la complètent - UMA, CEN-SAD, Cédéao, Cémac, CEEAC, CIRGL, Comesa, SADC, Igad, etc. - à la nouvelle équation stratégique qui se dessine. Faute de le faire à temps, en effet, l'affirmation de l'Afrique sur la scène internationale risque fort d'être accompagnée de grands désordres humains dont la crise libyenne et les tensions présentes dans le Bassin du Congo donnent une idée précise.

° Le deuxième mouvement est l'exacerbation de la concurrence que se livreront à coup sûr les puissances extérieures afin de tirer elles-mêmes profit de l'essor économique d'un continent qui deviendra en moins d'un demi-siècle le plus vaste marché de la planète. Déjà perceptible dans les zones riches en matières premières de l'Afrique centrale où les « grands » se disputent, par personnes interposées et sans tenir le moindre compte du sort des populations concernées, le heurt de ces ambitions provoquera à coup sûr des conflits de basse ou haute intensité qu'il sera difficile de prévenir puis de gérer.

° Le premier est la montée des tensions internes que ne manqueront pas de provoquer dans la plupart des pays du continent la hausse soudaine des niveaux de vie, l'affirmation de classes moyennes ambitieuses et désireuses de tirer elles-mêmes un juste profit du progrès économique, la mise en question des pouvoirs politiques existants qui en découlera inévitablement. Autant de changements qui sont à l'origine des désordres ayant accompagné le « printemps arabe » au tout début du nouveau millénaire et qui, vraisemblablement, se produiront dans de nombreux pays au sud du Sahara.

D'où la question suivante qui figure désormais au cœur des débats publics ou privés concernant la nouvelle équation mondiale qui se dessine sous nos yeux : l'Afrique va-t-elle adapter sa gouvernance collective - autrement dit l'Union africaine et les institutions qui l'accompagnent - au changement fondamental qui se dessine, ou va-t-elle s'en abstenir et rester sur ses positions présentes ?

